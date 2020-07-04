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    HaberlerEkonomi Haberleri Emlak Katılım’dan büyümeye devam
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    04.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Emlak Katılım’dan büyümeye devam

    Emlak Katılım, İstanbul’daki 5’inci şubesini  Erenköy’de hizmete açtı. Mart 2019’da hizmet vermeye başlayan Emlak Katılım, şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.

    Emlak Katılım’dan büyümeye devam

    Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama  katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışan Emlak Katılım, İstanbul’daki 5’inci şubesini Erenköy’de açtı. 3 aylık dönemde Gaziantep, Samsun, Konya ve Rize şubelerini devreye alan Emlak Katılım, Erenköy şubesi ile açılan şube sayısını 16’ya çıkardı. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, salgın sürecine rağmen Emlak Katılımı büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

     

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