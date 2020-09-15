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    HaberlerEkonomi Haberleri Emlak Konut’dan e-ihaleyle arazi
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    15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Emlak Konut’dan e-ihaleyle arazi

    Emlak Konut GYO tarafından dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, ‘E-İhale ile Açık Artırma Usulü’ iki araziyi satışa çıkardığı belirtildi.

    Emlak Konut’dan e-ihaleyle arazi

    Buna göre, Emlak Konut GYO mülkiyetinde; İstanbul ve Ankara’da bulunan toplam 39 bin 604 metrekare yüzölçümlü iki adet arsa, toplamda KDV hariç 128 milyon lira bedel üzerinden satışa sunuldu. E-ihaleye 18 Eylül saat 16.30’a kadar başvuru yapılabilecek. İstanbul Avcılar’da bulunan ve ticaret alanı fonksiyonu olan arsa, 20 bin metrekarenin üzerinde bulunurken, en yüksek teklif 39 milyon liradan açıldı. Ankara Çankaya’da bulunan ve konut/ticaret alanı fonksiyonu olan 19 bin metrekarelik arsa ise, en yüksek 89 milyon lira bedelden sunuldu.

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