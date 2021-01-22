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22.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Emlak Konut’un 2021 hedefi 11 milyar liralık satış

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), geçen yıl toplam 15 milyar 151 milyon liralık, 1.631.044 metrekare büyüklüğe ulaşan, 10 bin 908 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Emlak Konut’un 2021 hedefi 11 milyar liralık satış

KAP’a yapılan açıklamaya göre bu satışların 1 milyar 11 milyon lira değerindeki 711 adedi ise yabancı ülke vatandaşlarına yapıldı. Şirketin, açıklamış olduğu 2020 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefi olan 5.1 milyar liranın yüzde 296 üzerine çıkıldığı vurgulandı.

Emlak Konut GYO, 2021 yılında devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden, toplamda 957 bin 701 metrekare brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11 milyar 13 milyon lira satış değerine ulaşmayı hedefliyor. Şirketin net karının ise 1 milyar 115 milyon lira olabileceği öngörülüyor.

Emlak Konut GYO’nun 2021 ihale programı ise şöyle:

İşte ihale programı

“Gelir paylaşımı modeli ile yapılacak ihaleler; İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap, İstanbul Beşiktaş Ortaköy, İstanbul Çekmeköy Taşdelen 2. Etap, İstanbul Çekmeköy Taşdelen 3. Etap, İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap, İstanbul Kartal Çavuşoğlu, İstanbul Sarıyer Ayazağa, İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap. Anahtar teslim modeli ile yapılacak ihaleler; İstanbul Avcılar Firüzköy 1. Etap 1. Kısım, İstanbul Başakşehir Hoşdere Vadi Konakları 1. Etap 1. Kısım, İstanbul Başakşehir Hoşdere Vadi Konakları 1. Etap 2. Kısım, İstanbul Başakşehir Hoşdere Vadi Konakları 2. Etap 1. Kısım, İstanbul Başakşehir Hoşdere Vadi Konakları 2. Etap 2. Kısım, Bizim Mahalle 1. Etap 3. Kısım, Bizim Mahalle 1. Etap 4. Kısım.”

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