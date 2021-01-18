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HaberlerEkonomi Haberleri En önemli yapı taşı: ‘Amaç odaklı şirket’
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18.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

En önemli yapı taşı: ‘Amaç odaklı şirket’

Vodafone, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını paydaş ekosistemine düzenli olarak ve şeffaf bir şekilde aktarmaya devam ettiğini duyurdu. Sürdürülebilirliği iş yapma biçiminin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini belirten Vodafone, farklı paydaşların beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini dinlemek ve paydaşları ile uzun vadeli etkin ilişki kurmak üzere Paydaş Diyaloğu Çalıştayı düzenledi.

En önemli yapı taşı: ‘Amaç odaklı şirket’

Vodafone’un sürdürülebilir iş stratejisini oluşturan ‘Amaç Odaklı Vodafone’ yaklaşımının aktarıldığı çalıştayda, şirketin ana değer alanları olarak belirlediği Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre konularında yapılan proje ve çalışmalar anlatıldı. Ayrıca, Vodafone’un sürdürülebilirlik performansı, faaliyetleri ve geleceğe yönelik hedefleri konusunda paydaşlardan geribildirim alındı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Vodafone olarak, dünya genelinde yeniden tanımladığımız iş kültürümüzün en önemli yapı taşı, ‘amaç odaklı’ bir şirket olmak. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. İşimizi geleceğe taşırken bireylerin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyor, işletmeleri teknolojiyle yeniden şekillenen dünyaya hazırlıyoruz” dedi.

 

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