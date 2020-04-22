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    22.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    En yüksek baraj son sürat bitiyor

    Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Artvin Yusufeli Barajı’nda, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    En yüksek baraj son sürat bitiyor

    Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı Limak İnşaat tarafından üstlenilen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda da en yüksek seviyede koronavirüs tedbirleri alındı.

    Seneye açılıyor

    Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

    Baraj sahasında yoğun çalışma yürüten ekipler, koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri almış durumda. Çalışma alanına giriş ve çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiyede hazırlanan alanlarda konaklamaya başladı.

    Önlemlere dair bilgileri paylaşan Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal, baraj inşaatında 202 metre gövde yüksekliğine ulaştıklarını belirterek, “Pandemi ilan edilen koronavirüsten etkilenmemek için baraj inşaatında çalışan personelimiz şantiyede ikamet ediyor. Böylece dışarıyla olan teması komple iptal ettik” dedi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

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