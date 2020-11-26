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26.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Endüstri 4.0 ile düzcam üssü kurdu

Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam, aralıksız yatırımlarıyla Türkiye için üretmeye devam ediyor. Şişecam özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak yaptığı yaklaşık 130 milyon dolarlık ek yatırımla Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline gelen Ankara’nın Polatlı ilçesindeki tesisinde ürettiği ileri teknoloji ürünlerini Türkiye pazarına sundu.

Endüstri 4.0 ile düzcam üssü kurdu

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirterek, “Polatlı’daki Endüstri 4.0’a uygun şekilde ileri teknolojiyle donatılan yıllık 240 bin ton kapasiteli yeni düzcam fırınımız 2 Ekim’de ateşlenirken, 26 Ekim’de cam çekilmeye başlanmıştı. Bugün de en modern düzcam tesisimiz olan Polatlı’daki yeni fırınla gerçekleştirilen deneme üretimi, kalite standardizasyonu gibi gerekli tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Şişecam’ın üstün Ar-Ge yetkinliğinin ürünü olan yüzde 100 yerli son teknoloji çözümlerimizi müşterilerimize sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.

Kapasite 540 bin ton

İkinci fırınla birlikte toplam yatırım tutarı 268 milyon doları aşan ve yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı tesisinin Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Kırman, “Söz konusu yatırımla ülkemizdeki yıllık düzcam üretim kapasitemiz 2 milyon ton seviyesinin üzerine ulaştı. Salgın ortamında öngörülemeyen talep artışını karşılamaya yönelik, başta yeni fırın yatırımı ve toplam satışlarda yurt içi satışların payının artırılması olmak üzere, ülkemizde ekonomik faaliyetleri destekleyen her türlü önlemi aldık” dedi.

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