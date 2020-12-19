Enerji Bakanlığı ‘santral’ haline geldi

Dönmez, bakanlıkta düzenlenen törende, kampüse güneş enerjisi santrali kurulması için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını söyledi. Diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri kendilerinden başlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Dönmez, bunun ilk adımı olarak GES projesinin ve e-şarj istasyonlarının hizmete alındığını belirtti.



Dönmez, GES’in 999 kilovat kurulu güce sahip olduğunu dile getirerek, “Santralimiz, 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık. Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kilovatsaat enerji ürettik. Kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17’sini buradan karşılayacağız” dedi.



E-şarj istasyonu



Dönmez, TEDAŞ binasının önündeki park alanına yapılan e-şarj istasyonlarının da dün açıldığını belirterek, “Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeli hem de Uzak Doğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak” dedi.



Dönmez, enerji verimliliğini artırma çalışmaları yaptıklarını da sözlerine ekledi.



Veriler tek merkezde



Bakanlık ve bağlı kuruluşların veri merkezlerini de tek noktada topladıklarını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:



“Kamu kurumlarımıza, özel sektörümüze, sanayicilerimize, üniversitelerimize, tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımıza, kendi elektriğini kendi üretmek isteyen herkese buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Lisanssız elektrik üretimi için Türkiye’de bütün şartları oluşturduk. Şirket kurma zorunluluğunu kaldırdık.”