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    HaberlerEkonomi Haberleri Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 7,4 azaldı
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    31.03.2020 - 10:48 | | AA

    Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 7,4 azaldı

    Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 3 milyar 136 milyon 51 bin dolara geriledi.

    Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 7,4 azaldı

     

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artışla 17 milyar 634 milyon dolar oldu.

    Bunun 3 milyar 136 milyon 51 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

    Geçen yılın şubat ayında bu rakam 3 milyar 388 milyon 145 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 7,4 azaldı.

    Öte yandan, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 0,7 azalarak 2 milyon 326 bin 705 tona geriledi.

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