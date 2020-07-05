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    05.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Enerji üretimi ‘temiz’ büyüyor

    Türkiye’de yılın ilk 4 ayında elektrikte yaklaşık 416 megavat kurulu güç devreye alınırken, bu kapasitenin tamamını yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, bu yıl ocakta 40.3 megavat, şubatta 43 megavat, martta 153.8 megavat ve nisanda 178.4 megavat ilave elektrik kapasitesi sisteme eklendi.

    Enerji üretimi ‘temiz’ büyüyor

    Dört aylık dönemde sisteme giren toplam kapasitenin 212 megavatını hidroelektrik santralleri (HES) oluştururken, bunu 172.5 megavatla rüzgar enerjisi santralleri (RES) izledi.

    Siirt’te HES

    Biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin toplam kapasitesi 21 megavat, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi ise 10.05 megavat seviyesinde gerçekleşti. Böylece, 416 megavatı bulan bu kapasitenin tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden sağlandı ve 35 elektrik ünitesinde elektrik üretimi başladı. Bu dönemde en büyük elektrik üretim ünitesinin devreye alındığı il 151.5 megavat HES ile Siirt oldu.

    İzmir’de RES

    Toplam 67 megavat RES kapasitesinin devreye alındığı İzmir ise ikinci sırada yer aldı.

    Manisa 36 megavat RES kapasitesiyle bu illeri takip ederken, Bingöl’de 33.5 megavat HES kapasitesi sisteme girdi.

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