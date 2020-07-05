Enerji üretimi ‘temiz’ büyüyor

Dört aylık dönemde sisteme giren toplam kapasitenin 212 megavatını hidroelektrik santralleri (HES) oluştururken, bunu 172.5 megavatla rüzgar enerjisi santralleri (RES) izledi.

Siirt’te HES

Biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin toplam kapasitesi 21 megavat, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi ise 10.05 megavat seviyesinde gerçekleşti. Böylece, 416 megavatı bulan bu kapasitenin tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden sağlandı ve 35 elektrik ünitesinde elektrik üretimi başladı. Bu dönemde en büyük elektrik üretim ünitesinin devreye alındığı il 151.5 megavat HES ile Siirt oldu.

İzmir’de RES

Toplam 67 megavat RES kapasitesinin devreye alındığı İzmir ise ikinci sırada yer aldı.

Manisa 36 megavat RES kapasitesiyle bu illeri takip ederken, Bingöl’de 33.5 megavat HES kapasitesi sisteme girdi.