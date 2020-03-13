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    13.03.2020 - 11:19 | | DHA

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ödül töreni ertelendi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, pazartesi günü yapılması planlanan 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ödül töreni ertelendi

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak, farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Mart ayında düzenlediğimiz ve bu yıl 16 Mart'ta Zorlu PSM'de düzenlenecek olan, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'miz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Program için yeni bir tarih belirlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ödül töreni ertelendi

    Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kameradaAantalya'nın Manavgat ilçesinde motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düşen Sibel D. hastanelik oldu.
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