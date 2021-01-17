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17.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Enerji yönetiminde dijital çözüm artacak

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Genel Sekreteri Alper Terciyanlı, Kovid-19 salgını etkisiyle 2020’nin tüm sektörlerde olduğu gibi enerjide de dijitalleşme açısından farkındalığın arttığı bir yıl olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıllarda enerjinin yönetiminde ve güvenliğinde uzaktan izleme ve kontrol ihtiyaçlarının artması ve bu ihtiyaçların görünür olması sayesinde dijital çözümlere olan ilgi daha fazla artacak” dedi.

Enerji yönetiminde dijital çözüm artacak

Terciyanlı şunları kaydetti:

“Enerjideki süreçlerin dijital forma aktarılmasıyla dijitalleşmede köklü değişimler yaşanabilir. Mevcut şebekenin sürdürülebilir bir şekilde güvenliğini ve enerjinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak bu değişikliklerin başında geliyor. Regülasyonların inovasyon önünde engel olmaması gerekiyor.”

 

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