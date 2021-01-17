Enerji yönetiminde dijital çözüm artacak

Terciyanlı şunları kaydetti:

“Enerjideki süreçlerin dijital forma aktarılmasıyla dijitalleşmede köklü değişimler yaşanabilir. Mevcut şebekenin sürdürülebilir bir şekilde güvenliğini ve enerjinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak bu değişikliklerin başında geliyor. Regülasyonların inovasyon önünde engel olmaması gerekiyor.”