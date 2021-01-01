Enerjisi yüksek bir yıl

Ekonomide 2020 yılına koronavirüs önlemleri damga vururken, Karadeniz’deki doğal gaz keşfi de yılın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “müjde” olarak duyurduğu Karadeniz’deki doğal gaz keşfini Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 lokasyonunda gerçekleştirdi. Toplam 405 milyar metreküplük keşfin potansiyel ekonomik değerinin 85-90 milyar dolar olduğu bildirildi. 2023’te başlaması hedeflenen doğalgaz üretimiyle Türkiye’nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unun karşılanabileceği hesaplanıyor.

İhracat treni

Öte yandan Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğalgaz Boru Hattı da 8 Ocak’ta hizmete açıldı.

İstanbul’dan yola çıkan beyaz eşya yüklü ilk ihracat treni, Türkiye’de 2 bin 323, Gürcistan’da 220, Azerbaycan’da 430, Hazar Denizi’nde 420, Kazakistan’da 3 bin 200 ve Çin’de 2 bin 100 olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat etti ve Çin topraklarına ulaştı.

Marmaray ile Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı’nın tam kapasiteye ulaşması, Pekin’den başlayan, Hazar Denizi’ni geçip Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşan Orta Koridor’un aktive edilmesi için de büyük önem taşıyor.

Yerli lityum

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Etimaden Kırka Tesisleri’nde yer alan lityum karbonat üretim tesisleri törenle açıldı. Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Kırka’da bulunan bor yatakları, belli oranlarda lityum da içeriyor. Tesisin tam kapasite devreye girmesiyle tamamı ithal edilen lityum ihtiyacımızın yarıdan fazlası yerli kaynaklarla karşılanacak. Projeyle, yerli otomobilde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesi öngörülüyor.

En akıllı yol

152 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu hizmet vermeye başladı. Yerli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyol, Türkiye’nin en akıllı yolu oldu. 1.3 milyon metre fiber optik ağı ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörü bulunan otoyol, oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı gerek operatörleri gerek sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandı.

TOGG Gemlik’te

Türkiye’nin ilk yerli otomobili için 2020’de, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) çalışmaları devam etti.

Zemin iyileştirme çalışmalarının son aşamaya geldiği TOGG Gemlik Tesisi’nde Ocak 2021’den itibaren Yapı Merkezi tarafından üst yapı çalışmaları başlatılacak. İlk otomobil banttan 2022’de inecek.

Ekonomiye korona damgası

Ekonomide 2020’ye koronavirüs önlemleri damga vurdu. 18 Mart’ta salgın kapsamında alınan önlemleri içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin ardından, 100 milyar liralık mali destek duyuruldu. Mükelleflerin vergi ve prim ödemeleri ertelenirken, salgın önlemlerinden etkilenen işletmeler “mücbir sebep” kapsamına alındı.