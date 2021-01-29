'Enflasyon hedefi sabit faiz indirimi için erken'

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için yüzde 9.4 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonu 2022 sonu yüzde 7’ye, 2023 sonu ise yüzde 5’e düşürecek şekilde politikaları kararlı uygulayacaklarını söyledi.



Ağbal yılın ilk enflasyon raporu sunumunda faiz indirimi için erken olduğu mesajı verirken, yüzde 5 hedefi için ortaya konan sıkı para politikası uygulamasının üretim kaybına, zaafiyete neden olmayacağını, aksine güven kanalı üzerinden denge oluşturacağını belirtti.



Ağbal, internet üzerinden yapılan, “Enflasyon Raporu 2021-1” toplantısında, işlenmemiş gıda fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve uluslararası fiyatları dikkate alarak 2021 yılı için gıda enflasyonu tahminini 1 puan artışla yüzde 11.5’e yükselttiklerini belirterek, “Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7’ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5’e gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.



“Yüzde 5’in de şu an oldukça uzağında bir noktadayız” diyen Ağbal, gıda fiyatlarında öngörülen yüksek seyrin enflasyon tahminini 0.2 puan yükselttiğini ifade etti.











Aşıyla hızlı toparlanma



Ağbal, aşı ve olumlu gelişmelerin 2021’in ikinci yarısında daha hızlı toparlanma beklentisini güçlendirdiğini, hizmetler sektöründe, birçok alt sektörde ciroların salgın öncesi düzeyleri aştığını söyledi.



Firma, konut ve ihtiyaç kredilerinde genişleme olduğuna dikkat çeken Ağbal, artan cari işlemler açığı ile birlikte küresel gelişmelerle uyumlu şekilde gerçekleşen sermaye çıkışlarının önemli miktarda rezerv kaybına yol açtığını söyledi.



Gerek uluslararası emtia fiyatları gerekse güçlü talep birlikte değerlendirildiğinde, faiz indirimi patikası şeklinde bir yaklaşıma girmek için erken olduğunu değerlendirdiklerini aktaran Ağbal, şunları dile getirdi:



“Enflasyon üzerinde risk oluşturan tüm faktörler belirli bir noktaya gelene kadar sıkı para politikası devam edecek. Bizim şu an elimizdeki veriler, bu anlamda 2021 yılında önce kontrol altına alınması, sonra da fiyat istikrarı temelinde aşağı yönlü evrilmesi için sıkı para politikasına devam etmemiz gerektiğini, faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulması için çok erken olduğunu değerlendiriyoruz.”



Gıda enflasyonu riski



“Gıda enflasyonu, 2021 yılı enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor” diyen Ağbal, farklı gıda ürünlerinde üretim arzının artırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi yapısal tedbirlerin devrede olacağını belirterek, döviz kurlarında son aylardaki düşüşün enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkileri azaltacağını da söyledi.



EKONOMİSTLER NE DİYOR?



Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası Başkanı altını çize çize faiz indiriminden söz etmek için henüz çok erken olduğu mesajını verdi. Böylece Merkez Bankası faizlerde erken bir indirim spekülasyonunun da önüne geçmiş oldu” dedi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise “Para politikasında ‘şahin’ yaklaşımın uzun müddet devam edeceğini görüyoruz. Daha fazla güven veren bir Merkez Bankası var” diye konuştu.



Yabancı ekonomistler, TCMB Başkanı Ağbal’ın iletişimini başarılı buldu. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, “TCMB Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinden beri eylemleri ve mesajları isabetli” derken BBVA Research Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz, “Merkez Bankası işleri yoluna koyuyor” yorumunu yaptı.



Reformlar destekleyecek



Naci Ağbal, “Yüzde 10.25 olan politika faiz oranını önce yüzde 15’e daha sonra yüzde 17’ye çıkardık. Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla para politikası kurulu elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek” dedi. Ağbal, hukuk ve ekonomi alanında hükümet tarafından atılacak reform adımlarının beklenti kanalıyla dezenflasyonist sürece önemli bir destek sağlayacağını vurguladı.



TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından ortaklaşa yapılan fiyat istikrarına yönelik destek ve iş birliği çağrısına teşekkür eden Ağbal, “Fiyat istikrarının önemini ve bu doğrultuda uygulamaya koyduğumuz enflasyonla mücadele politikalarımızı tüm paydaşlarla paylaşmak ve enflasyonla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretler, toplantılar ve medya programlarını başlatıyoruz” diye konuştu.