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    19.07.2020 - 11:06 | | İHA

    Engelli memur sayısı 18 yılda 10 katına çıktı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs nedeniyle 11 Ekim’e ertelenen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) 90 bin 600 engelli vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek, “EKPSS ve kura yöntemiyle 2012 yılından bu yana 35 bin 643 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdik” dedi.

    Engelli memur sayısı 18 yılda 10 katına çıktı

    Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda engellilerin yanında olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, Türkiye'nin 2007'de Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeyi imzalayan ilk ülkeler arasında olduğunu hatırlatarak, “Engelli vatandaşlarımızın ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirilmesini sağlayan istihdam modeline önem veriyoruz. İlki 2012 yılında yapılan daha sonra 2014, 2016 ve 2018 yıllarında tekrarlanan EKPSS ile engelli memur sayısında artış yaşandı. Bu kapsamda 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı 2020 Haziran ayı itibariyle on katına çıkarak 57 bin 408‘e yükseldi. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur kontenjanları yaklaşık yüzde 95’lik bir doluluğa ulaşmış oldu” ifadelerini kullandı.

    “11 Ekim’de gerçekleşecek olan EKPSS’ye 90 bin 600 engelli vatandaşımız başvuruda bulundu”

    Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 11 Ekim 2020’ye ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-EKPSS) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, “11 Ekim’de gerçekleşecek olan EKPSS’ye 90 bin 600 engelli vatandaşımız başvuruda bulundu” ifadelerini aktardı.

    Kura başvuruları 13-26 Ekim’de

    2020 kura başvurularının 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, “2020 yılı kura başvuruları da 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS ve kura yöntemi ile 2012 yılından bugüne kadar toplam 35 bin 643 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdik” dedi.

    22 milyon 534 bin lira ödeme yapıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sınava girecek engelli vatandaşların sınav ücretinin yaklaşık yüzde 70’ini karşılarken, bu kapsamda, 2012-2018 yılları arasında 4 kez gerçekleştirilen merkezi sınav için toplam 22 milyon 534 bin liralık ödeme gerçekleştirdi. Bakanlık, 2020 EKPSS kapsamında da her bir aday için 120 lira olan sınav giriş ücretinin 85 lirasını karşılayacak.

    Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası kameraya yansıdıAnkara'da, metroda yüksek sesle şarkı söyleyen kişiye tepki gösteren bir yolcu, 'Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin' diyerek, şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girerek kavganın büyümesini önledi, bu anlara ait görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
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