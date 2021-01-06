Erdemir, Kümaş için imzayı attı

Uluslararası dev şirketlerin ilgi alanında olan Kümaş, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine tek başına sahip ve alanında dünyada ilk 10’da yer alıyor. OYAK, bu satın alma hamlesiyle demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerinde dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek.

‘Stratejik önemde’

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyemize katarak, zengin rezerv, hammadde avantajı, ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik konuma taşıdık” dedi.

Dünyada üretilen nitelikli manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip maden ocakları ile Kümaş Manyezit A.Ş., Türkiye’deki toplam rezervin yüzde 40’ına sahip.