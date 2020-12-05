05.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Erişilebilir hizmetle yolculuk kolaylaştı
Erişilebilir havalimanı olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, otizm, serebral palsi, görme engeli ile hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan bireylerle, havalimanı süreçlerini terminal giriş kapısından uçuş kapısına kadar deneyimleyerek, yeni uygulamaları hayata geçiriyor.
İGA’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, tüm misafirlerine kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı deneyimi sunmak için “Erişilebilirlik Deklarasyonu”na 32 paydaşıyla beraber imzasını attı. İstanbul Havalimanı’nda farklı gereksinimleri olan misafirler için ihtiyaçlar belirlendi.
Otoparktan yolcu katı giriş kapılarına, taban yüzeylerinden ‘özel yolcu hizmet noktalarına’, işitme cihazı kullananlar için kurulan sistemlere kadar tüm detayların, farklı zorluklar yaşayan bireylere göre düzenlendiği İstanbul Havalimanı’nda erişilebilir hizmetle yolculuğun kolaylaştırıldığı bildirildi.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.