Erişilebilir hizmetle yolculuk kolaylaştı

İGA’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, tüm misafirlerine kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı deneyimi sunmak için “Erişilebilirlik Deklarasyonu”na 32 paydaşıyla beraber imzasını attı. İstanbul Havalimanı’nda farklı gereksinimleri olan misafirler için ihtiyaçlar belirlendi.



Otoparktan yolcu katı giriş kapılarına, taban yüzeylerinden ‘özel yolcu hizmet noktalarına’, işitme cihazı kullananlar için kurulan sistemlere kadar tüm detayların, farklı zorluklar yaşayan bireylere göre düzenlendiği İstanbul Havalimanı’nda erişilebilir hizmetle yolculuğun kolaylaştırıldığı bildirildi.