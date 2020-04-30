‘Erkekler ev işi yapmaya başladı’

Turnaoğlu, “Erkekler bu dönemde evde. Online araştırmalarımızda erkeklerin ev işlerine daha müdahil olduğunu gördük. Önceden ev kadınları üzerinden yürüttüğümüz iletişimi erkeklere de odakladık. Satın almada erkekler de karar vermeye başladı. Ancak satın almalarda daha düşük fiyatlı ürünleri tercih ettiklerini görüyoruz” dedi.

Alım günü değişti

Bu dönemde sağlık ve hijyen tarafında alım davranışlarının değiştiğini aktaran Turnaoğlu, şunları söyledi:

“Çok hızlı farkındalık yaratıldı. Deterjan alımı çok arttı. Ağız sağlığında diş fırçalama oranı düşük olmasına karşın yüzde 30’dan yüzde 50’lere çıktı. Kişisel hijyene çok dikkat edilmeye başlandı. Bizde en çok artan ürün kategorisi kadın pedi oldu. Neredeyse üç katına çıktı. İlk haftalardaki temel gıda alımları biraz normalize oldu. Bazı kategoriler şu anda düştü. Evlerde üç beş aylık stoklar var. Alım günleri de değişti. Eskiden hafta sonu olan alım günleri, bu süreçte pazartesi, perşembe ve cumaya yığıldı. Bu tedarik zincirlerinde de değişimi getirdi.”