eSİM ile cep datası Türkiye’de kalacak

Cep telefonlarında kullanılan kart teknolojisi eSİM ile yeni bir boyut kazanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen “eSİM” lansmanına katıldı. Karaismailoğlu, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli “eSİM”in hem makinalar arası hem de tüketici cihazlarında ciddi erişim ve kullanım kolaylıkları sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

“Aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecek. Bu teknoloji sayesinde SİM özelliği, kullanılan araç ve cihazlardaki titreşim, darbe ve nem gibi problemlerden etkilenmeyecek. 6 milyardan fazla üretimi yapılan SİM kartlarını çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak, operatörlere ait hassas bilgilerin yaşam döngüsü tamamen Türkiye’de olacak. Böylece Türkiye’nin hassas verileri tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacak.”

25 yıldır kullanılıyor

Bakan Karaismailoğlu, eSİM sayesinde araçların bakım-onarımının, lojistik hareketliliğinin, takip imkanları ile “M2M” etkileşim kapasitelerinin çok daha artacağına işaret ederek, araçlarda “acil durum” araması için kullanılan eCall sisteminin, eSİM ile yaygınlaşacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, “25 yılı aşan süredir kullanılan mevcut fiziksel SİM kartların yerine artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSİM kullanmak suretiyle mobil haberleşmede önemli bir adım daha atıyoruz” diye konuştu.

Uçtan uca ‘yerli’

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bugün ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde ve milli teknoloji hamlesinde çok önemli bir eşiği daha hep beraber aşıyoruz. eSİM çözümü sayesinde kullanıcılarımızın verisi Türkiye’de kalacak. Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknolojinin uçtan uca yerli ve milli olmasını sağlayacak eSİM çalışmalarında aktif olarak rol almaktan büyük gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

eSİM ne işe yarıyor?

- Fiziksel kartların yerine geçecek olan eSİM, uzaktan yönetilebilen ve programlanabilen teknolojisiyle kullanıcıların hayatınu kolaylaştırmayı hedefliyor.

- Bu teknoloji, çalınma ya da kaybolma riski olmadığı için daha güvenli kullanım imkânı da sunacak.

Yüzde 100 yerli eSİM

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yüzde 100 yerli teknoloji ile eSİM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık.” dedi.

Türk Telekom’un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SİM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSİM ile değiştirebilecekler.

Kartlar değişebiliyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “Akıllı telefonlardaki yeni nesil dijital SİM kart eSİM’i bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin hizmetine sunduk. Müşterilerimiz, eSİM destekli akıllı telefonları için mevcut SİM kartlarını eSİM ile değiştirebilecek ya da yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SİM’lerini eSİM olarak tercih edebilecek.”