Eski CEO’ya organize dolandırıcılık suçlaması

Firmanın genel merkezine yakın olan Almanya Braunschweig şehrindeki mahkeme, Winterkorn ve o dönemdeki yöneticilere suçlamayı bir üst boyuta taşıyarak organize ticari dolandırıcılığa çevirdi. Firmanın sahte yazılım sayesinde geçmiş yıllarda daha az vergi ödediğinin anlaşılması nedeniyle yöneticilerin vergi kaçakçılığı suçuyla da yargılanacağı belirtildi.



Winterkorn yanında o dönemdeki diğer yöneticiler de emisyon usulsüzlüğüne göz yumdukları için suçlanıyor. Volkswagen’in hileli emisyon yazılımını kullandığı, 2015 yılında ABD’de ortaya çıkarıldı. Bu yazılım sayesinde dizel araçların emisyon değeri olduğundan daha az gösterilerek daha az vergi ödendi. Bu tarihten beri bu skandalın Volkswagen’e faturası 35 milyar doları buldu.



İddiaları reddetti



Martin Winterkorn’un avukatı, müvekkilinin suçlamayı reddettiğini belirterek, “Müvekkilim hakkındaki suçlamaların kapsamı kısıtlı ve geçmişteki özel bir örneğe dayanıyor” dedi. Volkswagen ise herkesin cezası ispatlanana kadar suçsuz sayıldığını söyledi. Otomotiv firması aynı zamanda geçmişteki emisyon skandalıyla ilgili olabilecek her türlü süreci, sistemi değiştirerek, sıkı önlemler aldığını da vurguladı.