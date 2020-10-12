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    12.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Esnaf ‘eğitim kaybı’na özel paket bekliyor

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesiyle esnafın 6.6 milyar liralık ekonomik kayba uğradığını belirterek, “Bu süreçten en az zararla çıkması için esnafa özel paket hazırlanmalı” dedi.

    Esnaf ‘eğitim kaybı’na özel paket bekliyor

     

    Palandöken, özellikle üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesinin şehirlerde esnafa büyük ekonomik kayıp yaşattığını bildirdi.

    Palandöken, 415 meslek kolu içinde bu durumdan olumsuz etkilenen sektörlerin başında emlakçı, kafe - restoran - kahvehane, bakkal - manav, berber - kuaför, üniversite kantincisi, zücaciye - mobilyacı, ikinci el eşyacı, kırtasiyeci, dolmuşçu, halk otobüsçü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan esnafın geldiğini kaydetti.

    Azerbaycan halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajErmenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.
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