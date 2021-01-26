Esnaf gelir kaybı ve kira yardımı başvuruları uzatıldı mı, ne zaman yapılacak 2021? Kira yardımı başvuruları nasıl yapılır?

Esnaf gelir kaybı ve kira yardımı başvuru tarihleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı başvuruları ile ilgili bir açıklama gerçekleştirildi. Başvuru tarihlerinin uzadığının açıklanmasından sonra detaylar merak konusu oldu. Peki 2021 esnaf gelir kaybı ve kira yardımı başvuruları ne zaman yapılacak?

ESNAF GELİR KAYBI VE KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN KADAR YAPILACAK 2021?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre verildiğini açıkladı.

Başvuruları bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

ESNAF GELİR KAYBI VE KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KİRA YARDIMI DETAYLARI...

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 3 ay süreyle 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak.