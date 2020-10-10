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    HaberlerEkonomi Haberleri Esnaf için emsal karar! İstinaf, kirayı yarıya düşürdü
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Esnaf için emsal karar! İstinaf, kirayı yarıya düşürdü

    Bursa’da pandemi nedeniyle işleri büyük oranda azalan  restoran sahibi mahkemeye başvurdu, istinaf mahkemesi, tedbiren kiranın yarıya düşürülmesini kararlaştırdı. Bursa’da lokantacı Ahmet Yahyaoğlu, salgında işlerinin büyük oranda düştüğü gerekçesiyle kira bedeliyle ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesi, kirasının yeniden belirlenmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, 23 bin liralık aylık kira bedelinin, 11 bin 500 liraya indirilmesi talebini reddetti.

    Esnaf için emsal karar! İstinaf, kirayı yarıya düşürdü

     

    Borçlar Kanunu

    İtiraz üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir kararla iş yeri sahibinin talebini kabul edip ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti. Daire kararında, pandemi nedeniyle Borçlar Kanunu’da yer alan, öngörülmeyen şartların oluştuğuna işaret ederek, ihtiyati tedbir kararının geçerliliğinin 6 ayda bir yerel mahkemenin değerlendirmesiyle ya da taraflardan birinin karara itirazıyla kalkabileceğini belirtti.

    ‘Vicdani bir karar’

    Yahyaoğlu’nun avukatı Olcay Göçüm, kararın Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Göçüm, şunları kaydetti: “Bu karar hem hukuki hem de vicdani bir karardır. İstinaf mahkemesi kararı olduğu için şimdilik Bursa ve bağlı illeri kapsıyor ama diğer illerde de emsal olacak bir karar. Ayrıca hukuk tarihimizde belki de ilk defa görülen bir karara varan istinaf mahkemesi, tedbirin, 6 ayda bir yerel mahkemenin değerlendirmesiyle ya da taraflardan birinin itirazı sonucu,  olağanüstü şartların iş yeri üzerindeki etkisinin sona erip ermediğine göre  kalkabileceğine hükmetti. Bizce bu da en az verilen tedbir kararı kadar önemli.” l BURSA AA

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