Esnaf için emsal karar! İstinaf, kirayı yarıya düşürdü

Borçlar Kanunu

İtiraz üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir kararla iş yeri sahibinin talebini kabul edip ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti. Daire kararında, pandemi nedeniyle Borçlar Kanunu’da yer alan, öngörülmeyen şartların oluştuğuna işaret ederek, ihtiyati tedbir kararının geçerliliğinin 6 ayda bir yerel mahkemenin değerlendirmesiyle ya da taraflardan birinin karara itirazıyla kalkabileceğini belirtti.

‘Vicdani bir karar’

Yahyaoğlu’nun avukatı Olcay Göçüm, kararın Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Göçüm, şunları kaydetti: “Bu karar hem hukuki hem de vicdani bir karardır. İstinaf mahkemesi kararı olduğu için şimdilik Bursa ve bağlı illeri kapsıyor ama diğer illerde de emsal olacak bir karar. Ayrıca hukuk tarihimizde belki de ilk defa görülen bir karara varan istinaf mahkemesi, tedbirin, 6 ayda bir yerel mahkemenin değerlendirmesiyle ya da taraflardan birinin itirazı sonucu, olağanüstü şartların iş yeri üzerindeki etkisinin sona erip ermediğine göre kalkabileceğine hükmetti. Bizce bu da en az verilen tedbir kararı kadar önemli.” l BURSA AA