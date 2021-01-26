Esnaf kredileri ertelenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafın Halkbank’tan kullandığı kredilerin erteleneceğini açıkladı. AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecek” dedi.

TESK’i kabul etmişti

Erdoğan, geçen cuma Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i kabul etmiş ve Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkârların sorunlarını dinlemişti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Bendevi Palandöken, “İlk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz” demişti.

Erdoğan’a 6 maddelik bir dosya sunduğunu belirten Palandöken, salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ettiklerini anlatmıştı.

Erdoğan’ın dün açıkladığı, kredi ödeme ertelemesinin, esnafın söz konusu talepleri doğrultusunda gündeme geldiği ifade ediliyor. Halkbank tarafından konunun teknik detaylarının kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Daha önce de esnafın kredilerinin ertelendiğini hatırlatan kaynaklar, bu ertelemenin Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldığını vurguluyor.

Sigorta sektörüne finansman desteği

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Halkbank arasında, sigorta acentesi ve sigorta eksperleri üyelerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla “ATO üyesi Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerine Destek Protokolü” imzalandı. ATO Hizmet Binası’ndaki törende taraflar adına imzaları ATO Başkanı Gürsel Baran ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan attı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan banka olarak, meslek gruplarına özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Sigorta sektörünün birikimlerin, yatırımların ve en önemlisi de üretimin güvencesi olduğunu dikkati çeken Arslan, bu anlaşmayla sigorta sektörünün yanında olduklarını vurguladı.

Arslan, iş birliğinin amacının sigorta acenteleri ve eksperlerinin finansman ihtiyaçlarına, Halkbank olarak en uygun koşullarda, en hızlı çözümleri sunmak olduğunu dile getirdi. Üreten Türkiye’nin bankası olarak üretime destek veren herkesin yanında oluklarını ifade eden Arslan, farklı sektörlere ve meslek gruplarına sağladıkları desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

75 bin liraya kadar

2020’nin dünya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu, hükümetin ve kamu bankalarının bu süreçte reel sektöre elinden gelen tüm katkıyı gösterdiğini ifade eden Gürsel Baran da protokol hakkında şu bilgileri verdi:

“Üyemiz olan sigorta acenteleri ve eksperleri, 20 bin liraya kadar büyüklüğe sahip ve azami 1 yıl vadeli teminat mektubunu maktu 200 liraya, 20 bin ile 75 bin lira arası miktarda ve azami 1 yıl vadeli teminat mektubunu yüzde 1’lik komisyon oranıyla Halkbank’tan temin edebilecek.”

Baran ayrıca, acente ve eksperlerin azami 75 bin lira limitli ticari kredi kartı alabileceklerini belirtti.