‘Esnaf, milletin omurgası oldu’

Ticaret Bakanlığı’nca, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları ile esnaf birlikleri temsilcilerinin katılımıyla “Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar” programı düzenlendi. Türkiye’nin bağımsızlığını, milli iradeyi korumak için 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek sokaklara akın eden ve bu uğurda şehit düşenleri rahmetle andıklarını dile getiren Pekcan, “Mekanları cennet olsun diyor, sizlere sabırlar, gazilerimize de sağlık içinde hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadesini kullandı.

‘Temel taşımız’

Her milletin tarihinde zor zamanların olduğunu belirten Pekcan, “Bizim aziz milletimizin tarih boyunca pek çok zor zamanları olmuştur. Daha önce adını sanını bilmediğimiz kahramanların fedakarlıkları sayesinde bu zor zamanları atlatmış bulunuyoruz” diye konuştu. Bakan Pekcan, esnafın, toplumsal yaşamın temel taşı, milletin kılcal damarı, omurgası olduğunu vurguladı.

‘Yanında olacağız’

Pekcan, 15 Temmuz’da esnafın elinde silahı olmadan tankların, silahların önünde durduğunu belirterek şunları ifade etti:

“O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi ve milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmedi. Sokaklarımızın feneri olan esnafımızın da sayesinde o zor gecede de teslim olmadık. Esnafımız her zamanki gibi dik duruşlarıyla milletimizin omurgası olmaya devam etti. Biz de devletin imkanları çerçevesinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz.”