BİST117.7410.00EURO7.820.04USD6.850.04ALTIN399.21-0.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Esnaf, milletin omurgası oldu’
    ABONE OL
    16.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Esnaf, milletin omurgası oldu’

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin, “O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi, milli irade darbecileri yendi ve milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmedi” dedi.

    ‘Esnaf, milletin omurgası oldu’

     

    Ticaret Bakanlığı’nca, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları ile esnaf birlikleri temsilcilerinin katılımıyla “Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar” programı düzenlendi. Türkiye’nin bağımsızlığını, milli iradeyi korumak için 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek sokaklara akın eden ve bu uğurda şehit düşenleri rahmetle andıklarını dile getiren Pekcan, “Mekanları cennet olsun diyor, sizlere sabırlar, gazilerimize de sağlık içinde hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadesini kullandı.

    ‘Temel taşımız’

    Her milletin tarihinde zor zamanların olduğunu belirten Pekcan, “Bizim aziz milletimizin tarih boyunca pek çok zor zamanları olmuştur. Daha önce adını sanını bilmediğimiz kahramanların fedakarlıkları sayesinde bu zor zamanları atlatmış bulunuyoruz” diye konuştu. Bakan Pekcan, esnafın, toplumsal yaşamın temel taşı, milletin kılcal damarı, omurgası olduğunu vurguladı.

    ‘Yanında olacağız’

    Pekcan, 15 Temmuz’da esnafın elinde silahı olmadan tankların, silahların önünde durduğunu belirterek şunları ifade etti:

    “O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi ve milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmedi. Sokaklarımızın feneri olan esnafımızın da sayesinde o zor gecede de teslim olmadık. Esnafımız her zamanki gibi dik duruşlarıyla milletimizin omurgası olmaya devam etti. Biz de devletin imkanları çerçevesinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz.”

    FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 LGS sonuçları saat kaçta, nerede ve ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

    2020 LGS sonuçları saat kaçta, nerede ve ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Son dakika... Van'da keşif uçağı düştü! 7 emniyet mensubu şehit oldu

    Son dakika... Van'da keşif uçağı düştü! 7 emniyet mensubu şehit oldu

    Sıradaki Haber