Esnaf ve Kobi’ye dijitalde dev destek

Pandemiden etkilenen esnaf ve KOBİ’ye bir destek de Google’dan geldi. Google tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen, KOBİ’leri pandemi koşullarında destekleyecek ‘Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar’ programı tanıtıldı.



Esnafla güçlüyüz



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, pandemi nedeniyle tüm dünyada hayatın her alanında ciddi değişimler yaşandığını belirterek, ”Dijital dönüşümde dijital altyapının güçlü olması büyük önem taşıyor. Dijital altyapınız iyi ise bu diğer ülkelere göre daha avantajlı olduğunuz anlamına geliyor. Dijital dönüşüm ve e-devlet hizmetleri bürokrasiyi azaltırken, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği artırıyor. Veri merkezli inovasyon bizim başlıca vizyonumuz” dedi.



Koç, esnafların ekonominin belkemiği olduğunu da vurgulayarak, “Esnaf güçlüyse ekonomi de güçlü ve rekabetçi hale gelir ve gelir dağılımı da daha adil olur. Esnafların dijital dönüşümü bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Esnafın gerekli beceriler kazandırılarak desteklenmesi gerekiyor. Günümüzde bulut tabanlı çözümler sayesinde çok daha düşük maliyetle çok daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilebiliyor. Güçlü bir dijital ekosistemi oluşturduğumuzda, işletmeler hem rekabet hem dayanışma halinde olacak bu sayede verimlilik de inanılmaz ölçüde artacaktır” diye konuştu.



12 milyon dolar



Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, esnaf ve KOBİ’lere 12 milyon dolarlık finansman sunduklarını açıklayarak, Türkiye’de işletmelerin dayanıklı hale gelmesini hedeflediklerini ve yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.



Brand, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu paketle büyük bir fırsat sağlıyoruz. Online araçlar, dijital beceriler ve ortaklık sayesinde ekonomik toparlanma hızlanacak. Onlara 360 derecelik bir program sunuyoruz. Uzun vadeli bir ortaklıkla dijitalleşmeyi mümkün kılacağız. Zor bir yıl oldu. Gelecek yılı olumlu görüyorum. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum. Çevrim içi dünyaya ve Türkiye’nin salgın döneminde çevrim içi platformlarda yaptıklarına bakıldığında kriz sonrasında güçlü çıkacağını söyleyebiliriz.”



TESK Başkanı Bendevi Palandöken, projenin restoran ve kafe sektöründeki esnafın ihtiyaçlarına yönelik içerikleri geliştirerek, esnafın teknoloji kullanma becerisine katkı sağlayacağını kaydetti.



Kira ve hibe desteği ocağın ilk haftasında



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgından etkilenen esnaf ve sanatkara verilecek doğrudan hibe ve kira desteğine ilişkin, “Destekleri üç ay süresince vereceğiz. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz. Esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor, çalışmaları yürütüyoruz. Destekten yararlanacak ekonomik faaliyet tanımlarını tebliğimiz ile beraber faaliyet alanlarında NACE kodlarıyla birlikte bakanlığımız web sayfasında dün yayımladık” açıklamasını yaptı.



Bakan Pekcan, Google ile iş birliği konusunda da, “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak” dedi.



Hem kredi hem eğitim



Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, esnaf programının dört bileşenini şöyle aktardı: “TESK aracılığıyla restoran ve kafelere ve çalışanlarına yönelik yapacağımız bağış, KOBİ’lere sağlayacağımız özel kredi desteği, dijital eğitim ve araçlar sunacağımız Google Dijital Türkiye platformu ve kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lere sağladığımız reklam hibeleri. Programın ilk ayağını Google.org tarafından TESK’e yapılacak 500 bin dolarlık bağış oluşturuyor. Online ve offline eğitimlerle 24 ay içerisinde 20 bin restoran ve kafe sahibine ve çalışanlarına erişmeyi hedefliyoruz. 3 milyon dolarlık kredi destek paketi de var.”