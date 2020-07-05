Esnafa kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan “Esnaf Destek Paketi” çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17.2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.
Halkbank tarafından sunulan “Esnaf Destek Paketi”ne ilişkin bilgi veren Pekcan şunları söyledi:
“Yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz Halkbank kredilerinden yararlanan 700 bin esnafımız 17.2 milyar lira kredi kullandı. Bunun 4 milyar lirası Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla garanti edildi, 13.2 milyar lirası da doğrudan Halkbank tarafından kredilendirildi.”
Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen “Paraf Esnaf Kart” desteğinden de 530 bin esnafın yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti.
Öteleme yapıldı
Gelen talepler doğrultusunda esnafın mart, nisan, mayıs aylarına ait kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme sağlandığını hatırlatan Pekcan, “Bu kapsamda 3.5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik” dedi.
Pekcan, Kovid-19 salgını sürecinde video konferans yöntemiyle istişare toplantılarını sürdürdüklerini de belirtti.