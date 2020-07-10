BİST115.7940.00EURO7.74-0.03USD6.860.06ALTIN397.98-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Esnafa nakit destek talebi
    ABONE OL
    10.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Esnafa nakit destek talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirlerle işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli” dedi.

    Esnafa nakit destek talebi

    Salgın sebebiyle uzun süre iş yerleri kapalı olan, daha sonra ise virüsün süre gelen etkilerinden dolayı müşteri yoğunluğu, iş hacmi daralan esnafın kira, vergi ve borçlarını ödeyemediğinin altını çizen Palandöken, esnaf ve sanatkarın yaralarının vakit kaybedilmeden sarılması gerektiğini vurguladı.

    Palandöken, kazancı azalan esnafın Kurban Bayramı’nı rahat geçirebilmesini sağlamak için destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, “Ekonominin barometresi olan esnafa verilecek her türlü destek, piyasaya olumlu yansıyarak hem esnafı hem de ekonomiyi canlandırır” değerlendirmesinde bulundu.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Kubbe turistlerin üzerine çökebilir'

    'Kubbe turistlerin üzerine çökebilir'

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Bir hafta sonra aynı facia

    Bir hafta sonra aynı facia

    Sıradaki Haber