85,74BİST1.177-0.08EURO9.32-0.12USD7.900.17ALTIN488.010.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını artırdı
    ABONE OL
    13.10.2020 - 15:49 | | AA

    Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını artırdı

    Et ve Süt Kurumu (ESK), büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitti.

    Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını artırdı

    Bu kapsamda, söz konusu fiyat yarından itibaren geçerli olmak üzere ithal hayvanda 31 liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıkarıldı.

    Konuya ilişkin ESK'nin internet sitesindeki açıklamada, kurumun büyükbaş hayvan alım fiyatlarının güncellendiği belirtilerek, "Karkas et alım fiyatlarımızda artış yapılmıştır. Kesim yaptırmak isteyen besicilerimizin en yakın ESK kombinasıyla irtibata geçmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı. 

      Çavuşoğlu'dan İsveçli bakana sert tepki: O kelimeyi kullanamazsınızİsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz" diye konuştu.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Urge ne demek? Urge kelimesinin anlamı nedir?

      Urge ne demek? Urge kelimesinin anlamı nedir?

      SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

      SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

      Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

      Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

      Gamze'nin sır ölümü! ‘Nefes alamıyorum’ diyerek yere düştü"

      Gamze'nin sır ölümü! ‘Nefes alamıyorum’ diyerek yere düştü"

      Sıradaki Haber