‘Et ve sütte KDV gözden geçirilmeli’

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) bir litre soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını yüzde 22 artırarak 2.80 lira olarak belirlemesine rağmen, yurdun önemli bölümünde USK fiyatlarının üzerinde soğutma ve toplama bedeli talep edildiğini aktaran Tezel, bunun da yılın henüz başında önemli bir belirsizliğe neden olduğunu ifade etti. Tezel, “Süt ve süt ürünlerinde KDV oranlarının sıfırlanması önerimizin değerlendirilmesini bekliyoruz” dedi.

Tezel, ette de Kovid-19 nedeniyle ev tüketiminin artması dolayısıyla paketli ürünler pazarında bir büyüme olduğuna işaret ederek, sektörün finansman sorunu yaşadığını aktardı. Tezel, “DBu döneme özgü de olsa, özellikle temel gıda ürünlerinde KDV oranlarının gözden geçirilmesine ve sanayi üretiminin maliyetlerinin düşürülmesine ve kredi maliyetlerine yönelik temel tedbirlere ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.