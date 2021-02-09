Etanol Nedir? Araçlarda Etanol Yakıtı Ne İşe Yarar?

Etanol kullanım açısından değişik sektörler üzerinde önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu yüzden aynı zamanda etanol nedir sorusu yaygın olarak internet üzerinden araştırılmaktadır. Özellikle söz konusu araç yakıtları olduğu vakit son dönemlerde ilgi gören bir yapı olarak da ifade edilebilir.



Etanol Nedir?



Renksiz, hafif ve hoş bir kokusu bulunan yanıcı bir sıvıya etanolde denir. Özellikle alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türü olarak da ifade edilebilir. Tabii bunun dışında aynı zamanda birçok farklı alanda kullanılan bir yapı olarak da öne çıkıyor. Özellikle araçlar üzerinden son dönemlerde merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Önemli faydaları ile beraber dikkatleri üzerine toplayan etanol, yaygın olarak kullanılırken her geçen zaman kullanım alanları artmaya devam ediyor.



Araçlarda Etanol Yakıtı Ne İşe Yarar?



Söz konusu etanol olduğu zaman kullanım açısından araba yakıtları üzerinden oldukça merak ediliyor. Otomobiller ile beraber diğer birçok farklı motorlu araçlarda son dönemlerde yaygın şekilde kullanıldığını dile getirmek mümkün.



- Etanol tek başına yakıt olarak kullanılabiliyor.

- Aynı zamanda yakıt içerisinde karıştırılan bir katkı maddesi olarak da ele alınabilir.

- Özellikle en önemlisi hava kirliliğini azaltmak amaçlı kullanılır.

- Ayrıca petrol ürünlerinin tüketimini azaltma konusunda oldukça önemli bir potansiyel teşkil eder.



Benzinin içerisinde değişik oranlarda karıştırılmak suretiyle kullanılan etanol, böylece hem ekonomik açıdan avantaj sağlarken hem de çevreyi korumaktadır. Bu sebepten dolayı son dönemlerdeki birçok farklı araçta kullanılan bir yapı olarak öne çıkıyor.