Etik ve uyum yöneticiliği geleceğin parlak mesleği

Konunun Türkiye’deki en önemli takipçilerinden ve eğitim mecralarından biri Etik ve İtibar Derneği (TEİD). TEİD Genel Sekreteri Neslihan Yakal şunları söyledi:

“İş etiği, rekabetin gerek küresel gerek yerel piyasada iyice artacağı bugünlerde daha da önem kazanacak. Şirketler etik ve uyum ihlallerini engelleyecek, bunlarla ilgili şirketlerde iç mevzuat oluşturacak ve bunlara uyumu yönetecek etik ve uyum yöneticilerinin önemi pandemi sonrası daha da artacak. Maalesef şirketlerin gelirlerinde en ufak bir sızıntıyı ve satış kaybını hoş göremeyecekleri bir iş dünyası dönemine giriyoruz. İşte bu noktada etik ve uyum yöneticiliği geleceğin parlak mesleklerinden biri olarak yükseliyor. Şirketlerin ulusal ve uluslararası alandaki özellikle yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumunu sağlayacak, hem yerel hem global pazarlardaki etik ve uyum risklerini yönetecek ve dolayısı ile gerek yasal sorumluluklarını gerekse itibarlarını koruyacak bir birime ihtiyacı olacağı ortada.”

Sertifika programı

Neslihan Yakal, etik değerlerin yatırım çekerken de etkili olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Günümüz iş dünyasında artık yabancı iş ortakların kendi aralarındaki ilişkilerini sürdürebilmeleri için birbirlerinin hangi yerel ve ulualararası hukuki riskleri yönettiklerini bilmeleri gerekiyor. Uluslararası şirketler yatırım yapacakları şirketin etik ilke ve değerlere bağlı olup olmadığını araştırıyor, bu konuda referans arıyor ve en önemlisi etik davranmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Şirketler artık uyumsuzluk cezaları milyar dolarları bulan etik ve uyum ihlali risklerini almak istemiyorlar. Etik ve uyum yöneticilerinin de değeri böyle bir dünyada çok daha fazla artıyor.”

Türkiye’de meslek standardı da yasal olarak oluşturulan etik ve uyum yöneticiliği sertifika programını TEİD’in üstlendiğini anlatan Yakal, “Sertifika programından mezun olan kişiler, şirketlerde etik ve uyum yöneticisi olarak görev yapabiliyor” dedi.

Yeni eşikler ve ufuklar zirvede

TEİD'in 8. Uluslararası Etik Zirvesi 10, 17, 24 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde "Yeni Eşikler, Yeni Ufuklar" temasıyla ilk kez çevrimiçi düzenlenecek. 4 ayrı gün 4 ayrı alt tema işleneceği zirvede, merkezinde paydaş hakları ve sürdürülebilirliğin olduğu bilinçli kapitalizm modeli, günümüz dinamikleri ile tartışmaya açılacak.