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    14.02.2020 - 13:27 | | AA

    Euro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

    Euro Bölgesi, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 ve 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 0,9 büyüdü.

    Euro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 0,9 olarak belirlendi.

    AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 arttı.

    Böylece 2019'da Euro Bölgesi yüzde 1,2, AB ise yüzde 1,4 büyüdü.

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