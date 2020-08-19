Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,4'e çıktı. AB'de ise haziranda yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,9 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında temmuzda en yüksek enflasyon yüzde 3,9 ile Macaristan'da, yüzde 3,7 ile Polonya'da ve yüzde 3,6 ile Çekya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,1 ile Yunanistan'da, yüzde eksi 2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde eksi 1,3 ile Estonya'da belirlendi.

Enflasyon oranı, geçen ay Almanya'da yüzde 0, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde eksi 0,7 oldu.

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.