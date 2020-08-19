BİST1.1041.10EURO8.810.06USD7.370.03ALTIN472.68-0.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı
    ABONE OL
    19.08.2020 - 12:36 | | AA

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yüzde 0,4'e yükseldi.

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,4'e çıktı. AB'de ise haziranda yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,9 olarak ölçüldü.

    AB üyesi ülkeler arasında temmuzda en yüksek enflasyon yüzde 3,9 ile Macaristan'da, yüzde 3,7 ile Polonya'da ve yüzde 3,6 ile Çekya'da gerçekleşti.

    Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,1 ile Yunanistan'da, yüzde eksi 2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde eksi 1,3 ile Estonya'da belirlendi.

    Enflasyon oranı, geçen ay Almanya'da yüzde 0, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde eksi 0,7 oldu.

    Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

    İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kocaeli’de ambalaj fabrikasında yangın

    Kocaeli’de ambalaj fabrikasında yangın

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    AÖL sınav sonuçları sayfası: Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş ekranı

    AÖL sınav sonuçları sayfası: Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş ekranı

    Sıradaki Haber