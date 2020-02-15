Evde 2019 rekorla bitti 2020 rekorla başladı

Türkiye’de 2019’da 1 milyon 348 bin 729 konut satılmış, aralıktaki konut satışlarında ise tüm zamanların aylık rekoru kırılmıştı. Aralıktaki konut satışı 202 bin 074 adede ulaşılmıştı.

100 binlik açılış

Bankaların yüzde 1.36’ya kadar çıkan konut kredisi faiz oranları, kamu bankaları tarafından Ağustos 2019’da yüzde 0.99’a çekilmiş, başlayan faiz hareketi özel bankalarca da desteklenmişti. Mevcutta faizler en düşük yüzde 0.94 seviyesinde.

Yıla 100 bin adet bandının üzerinde başlayan konut satışları; ev sahibi olmak isteyenlerin harekete geçtiğini gösterirken, diğer taraftan ise gayrimenkul sektöründe yaşanan iyileşmenin yeni yatırımlarla desteklenecek olmasına işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ocak konut satış istatistiklerine göre, bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546.1 artarak 42 bin 237’ye çıktı. 2019’un Ocak ayında yapılan ipotekli konut satışı 6 binin üzerinde bir sayıyla tüm zamanların en düşük seviyesindeydi.

Diğer konut satışları ise ocakta, yıllık bazda yüzde 7.5 artarak 71 bin 378 oldu. İlk defa satılan konut sayısı ocakta, geçen yıla göre yüzde 16.1 artarak 36 bin 40’a çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31.7 oldu. İkinci el konut satışları ise ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 85.2 artış göstererek 77 bin 575 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un son günlerinde 1 Ocak itibariyle kamu bankalarında birinci el konutlarda kredi faizini yüzde 0.79’a düşüren teşvik sisteminin müjdesini vermişti. Yeni ev sahibi olmak isteyen bundan faydalanabiliyor.

Faiz hareketlerinin ekonomide çok belirleyici olduğunu vurgulayan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut satışlarındaki artışın çok net bir şekilde ipotekli konut satışlarından kaynaklandığını söyledi.

Elmas, “Ocak başında hükümetimizin desteğiyle kamu bankalarımız konut kredi faizlerini birinci el konutlar için 0.79’a çekmişti. Bu çok önemli bir düzenlemeydi. Onun etkilerini şubat ve martta daha fazla göreceğiz” diye konuştu.

‘Daha da artacak’

Yıla çok yüksek bir satışla başlandığını belirten İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu oranın 2020 için çok olumlu sinyaller verdiğini dile getirdi. Durbakayım, “Aylık bazda yüzde 0.79’a gerileyen konut kredisi faizinin etkisi ipotekli satışlarda da kendini gösterdi ve söz konusu kalemdeki satışlar, yılın ilk ayında 42.2 binle 50 bin adetlik hedefe doğru büyük bir hamle yaptı. Geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 16 artış göstererek 36 bin adet olan ilk el satış rakamının, yılın ilk yarısında toplam satıştaki payını daha da artırmasını bekliyoruz” dedi.

Yabancı alımı hızlandı

Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artarak 3 bin 907 oldu. Bu alanda ilk sırada 1875 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 762 ile Antalya, 235 ile Ankara, 163 ile Bursa ve 128 ile Yalova izledi. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 739, İran vatandaşları 678, Rusya vatandaşları 254, Afganistan vatandaşları 204, Yemen vatandaşları 142 konut edindi.