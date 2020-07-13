BİST118.070-0.28EURO7.800.32USD6.860.10ALTIN396.36-0.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama
    ABONE OL
    13.07.2020 - 14:03 |

    Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama

    Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tarafından verilen evde bakım maaşı için başvuran kişiler maaşların yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte evde bakım maaşı ile ilgili merak edilenler...

    Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama

    Evde bakım maaşı nedir, ne zaman yatar? Evde bakım maaşı hizmetinden yararlanan vatandaşlar bakım paralarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

    Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

    İkametgâhın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

    Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Evde bakım maaşı sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 Temmuz eczaneler, marketler açık mı? 15 Temmuz'da nereler kapalı?

    15 Temmuz eczaneler, marketler açık mı? 15 Temmuz'da nereler kapalı?

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi:

    Sanatçı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi:

    Sıradaki Haber