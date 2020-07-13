Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı nedir, ne zaman yatar? Evde bakım maaşı hizmetinden yararlanan vatandaşlar bakım paralarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

İkametgâhın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Evde bakım maaşı sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.

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