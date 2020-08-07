Evde düşük faizle yüzde 1000 artış

Kamu bankalarının 2 Haziran’da hayata geçirdiği ‘avantajlı konut kredisi’ paketi, düşük faiz imkanı ile ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından paylaşılan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayında ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yıl temmuzda 13 bin 064 kredili konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran’dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 250 bin 792’ye ulaştı. Kredili konut satışlarından ayrıca hazineye 1 milyar 428 milyon 968 bin lira kazanç sağlandı.

Kovid-19 salgınında normalleşme sürecine geçiş ile ‘avantajlı konut kredisi’ paketi kamu bankaları tarafından devreye alındı.



İstanbul önde

En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul’da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı, en çok konut geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt’ta satıldı. Esenyurt’ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik’te 1880, Sancaktepe’de ise 1560 kredili konut satıldı. Ümraniye’de 1370, Beylikdüzü’nde 1280, Kartal’da 1267, Maltepe’de 1213, Küçükçekmece’de 1143, Çekmeköy’de 1124 ve Tuzla’da 1058 kredili konut satışı gerçekleşti.

Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise başkent Ankara oldu. Ankara’da geçen ay 18 bin 566 kredili satış işlemi gerçekleşti. Çankaya’da 3 bin 243, Keçiören’de 2 bin 866, Etimesgut’ta 2 bin 741, Yenimahalle’de 2 bin 479, Mamak’ta 2 bin 301 kredili konut satıldı. En çok kredili konutun satıldığı 3’üncü il İzmir oldu. İzmir’de 10 bin 741 kredili konut satıldı. İlçeleri Buca’da 1401, Çiğli’de 1000, Karşıyaka’da 998, Menemen’de 857 ve Torbalı’da 786 kredili konut satışı gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en çok konutun satıldığı diğer şehirler ise Bursa ve Kocaeli oldu. Bursa’da geçen ay 6 bin 60, Kocaeli’nde 5 bin 66 konut satıldı.



Vade oranı 0.87 oldu



Kamu bankalarının sunduğu ‘avantajlı konut kredisi’ paketi tüm konut tipleri için yeniden güncellendi. Buna göre, birinci el konutlar için sunulan 0.64 faiz oranı; 500 bin liraya kadar olan konutlar için 0.87, 500 bin lira ve üstü için 180 ay vadede 0.99 oldu. İkinci el konutlar için sunulan 0.74 vade oranı da geçtiğimiz 3 hafta boyunca 0.79 olarak uygulanmıştı. İkinci el konutlar için paket kapsamında faiz oranı da 0.87’ye çıkarıldı. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti.

Emlak Konut’tan dev satış



Kamu bankalarının düşük konut kredi faizi hamlesiyle beraber ikinci büyük kampanyayı da 2 Haziran’da Emlak Konut GYO devreye almıştı. ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla Emlak Konut GYO projelerindeki satışlar sürüyor. Bugüne kadar 7 bin 700 bağımsız birim satışı karşılığı 10.5 milyar lira ciroya ulaşıldı. Kampanyaya göre Emlak Konut GYO, projelerinde önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Daha sonra yüzde 5 peşinat veren tüketici, yüzde 15’lik ödemeyi 24. ayda yapıyor. Toplam tutarın yüzde 80’i için de banka kredisi kullanılıyor. Vade oranları ise yüzde 0.69’dan başlıyor. Kampanyanın gelecek dönemler için sürekliliğinin de sağlanması planlanıyor. Şartlar değişse de tüketici için önemli fırsatlar sunulmaya devam edecek.