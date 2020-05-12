Evde yapan çoğaldı güllaçta mesai arttı

Güllaç, Ramazan ayında iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Süt ağırlıklı bir tatlı olması nedeniyle güllaç, tüketiciler tarafından Ramazan ayında çokça tercih ediliyor. Güllaç ustaları Ramazan ayında artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüketiciler, evde güllaç yapmaya başladı. Güllaç üreticileri, tüketicilerin evde kalması nedeniyle güllaç satışlarının geçen yıla göre arttığını belirtirken marketlerin ek sipariş verdiğini söylüyor. Hazır güllaç satışı yapan firmalar ise tüketicilere kurye aracılığıyla güllaç ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiriyor.

Marketlerde 100-400 gram arasında satılan güllaç paketlerini 10 ila 25 lira arasında değişen fiyatlarla almak mümkün. Tatlıcılarda satılan güllaç tatlısının kilogram fiyatı ise 23 ila 88 lira arasında değişiyor.

Saffet Abdullah Güllaçları İşletme Müdürü Fatih Teksöz, salgın döneminde gerekli tedbirleri alarak üretimleri sürdürdüklerini söyledi. Teksöz, “Güllaç yufkası üretim sürecinde çok fazla yakın mesafede çalışma olmuyordu. En başından beri tedbirliyiz. Sosyal mesafeye ve kurallara uyarak üretim çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Talepte artış

Salgın döneminde tüketicilerin evde olması nedeniyle satışların da arttığını belirten Teksöz, “Marketlerden çok ciddi talep alıyoruz. Hatta marketlerden ek siparişler gelmeye başladı. Yerel marketler, ulusal zincir marketler ve online’a ürün veriyoruz. Bu dönemde herkes evde olunca güllaç da çok fazla alındı” ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin güllacı evde yapmaya başladığını kaydeden Teksöz, şöyle devam etti: “Satışlarımız yüzde 20 arttı. Tüketicilerin salgın döneminde merdivenaltı üretimden ziyade ambalajlı güvenli limanlara yönelimi olunca bizim de satışlarımız arttı. Talepte ise yüzde 50 artış var. Bu yıl evde güllaç yapmanın maliyeti 40-45 lira civarında. Bu dönemde özellikle paketli gıdalara olan talep arttı.”

Nasıl yapılır?

Güllacı tüketiciler evde kendi zevklerine göre de hazırlayabilir. Güllaç yufkasının parlak kısmının daima üste bakacak şekilde tepsiye dizilmesi gerekiyor. 3 litre süte yarım ya da bir kilogram şeker konuluyor. Kepçeyle ılık süt yufka üzerine dökülerek ıslanması bekleniyor. Eğer arzu edilirse gül suyu da ilave edilebilir. Güllaç hazırlandıktan sonra süslemesi için taze ve kuru meyveler kullanmak mümkün.

Kuryeyle gönderiyor

Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, Kovid-19 nedeniyle İstanbul’da kurye ile gönderim yaptıklarını söyledi. Müşterileri için hem kargo hem de kurye hizmetleri üzerinden ürünleri ulaştırdıklarını belirten Güllü, “Güllacı, saklama koşullarına uygun olarak ambalajında müşterilerimizin sofralarına ulaştırıyoruz” diye konuştu. Tüketicilere şekersiz güllaç da sunduklarını kaydeden Güllü, şekersiz güllaçların da stevia bitkisiyle tatlandırıldığını söyledi.