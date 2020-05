Evden çalışanlara fonksiyonel mobilya

Özellikle beyaz yakalıların evden çalışma dönemi devam ederken, bazı şirketler bu süreci uzatma yoluna gidiyor, bazıları ise uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi planlıyor. Yeni baştan kurulan bu çalışma düzeni ise çalışanları evlerindeki ‘ofis’ alanlarını yeniden planlamaya yöneltiyor. Bu kapsamda 1+1 ya da 2+1 gibi daha küçük metrekareli evlerde yaşayanlar, çalışma alanlarını fonksiyonel mobilyalar ile genişletme yolunu tercih ediyor. Çok amaçlı mobilyalara olan artış sayesinde ise mobilya sektörü bu alanda üretilen ürünlerine yenilerini eklemeye başladı. Fonksiyonel mobilya talebinin yakın coğrafyadaki ülkelerden de ilgi bekleniyor.



Büyük online hareket



Bugüne kadar küçük yaşam alanlarının işlevsel kullanımına ilişkin çözümleriyle öne çıkan Hafele, bu dönemde online kanalları üzerinden artan hareketlilik için de hazırlıklarını tamamladı. İnsanların evde geçirdiği zamanın ilk defa böylesine uzun olduğunu hatırlatan Hafele İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, yaşam alanlarının detaylı bir şekilde sorgulandığını, hem estetik, hem de işlevsellik arandığını dile getirdi. Uytun, işlevsellik katan ve yar açan ürünlerden şu örnekleri verdi:



“Tezgahı küçük mutfaklarda en üst çekmeceden açılan bir ek tezgah, işi bittiğinde kapanıp çekmeceye girebiliyor. Her ölçekteki mutfakta zeytinyağı ve sirkeler, şişelik adını verdiğimiz ürün ile kolayca dışarıya çıkabilir hale gelir. Evde gardıroplar diğer bir odak konusu. Kravat ve çorap düzenleyiciler büyük kolaylık sağlıyorlar. Gene gardırobun bir çekmecesinden açılan ütü masası acil durumlarda sahip olanlara tebessüm kaynağı oluyor. Gardırobun içine katlanarak konan bir ayna tabii ki çok tercih edilen başka bir ürünümüz. Banyolarda buğu yapmaya engel olan ürünümüz, lavabo altı özel çekmece sistemlerimiz var. Vestiyer için, normalde 25 ayakkabının sığdığı yere 50 ayakkabı sığdıran ayakkabılığımız, fular, eldiven vs. koymak için hareketli raflarımız...”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektöründeki tasarımların tüketiciye ve teknik üretim şartlarıyla üreticiye fayda sağlama amacında olduğuna dikkat çekerken şöyle konuştu:



Tasarım değişiyor



“Önümüzdeki dönemde bizim öngörümüz, insanların ev ve ofislerindeki mobilyalarının fonksiyonlarını ve konforunu daha fazla sorguladığı ve farkına vardığı bir sürecin içerisine daha fazla gireceği. Evden çalışma sürecinde kullanılan mobilyalar tabii ki ne tam anlamıyla ev, ne de tam anlamıyla ofise yöneliktir. Salgın süreci ile evden çalışma, mobilyada yeni bir tasarım anlayışını da beraberinde getirdi. Mobilya tasarımcıları harekete geçerek bu taraftaki çalışmalarına ağırlık verdiler. Yeni normalle birlikte mobilya sektörümüzün hem bir değişim yaşamasını, hem de yoğun talebe karşılık verebilecek farkındalıkla daha da güçlenmesini bekliyoruz.”



İnovasyon yağıyor



Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, çalışmalarından verdiği örneklerle, “Sandalyelerimize USB girişler ekliyoruz. Yemek masalarını çalışma masasına da uygun bir şekle getiriyoruz. Dolabın içerisinden yatağın çıkması sadece bunlardan birkaçı. Bir yandan da bu süreci doğru değerlendirmek için mağazalarımızda sunduğumuz ücretsiz 3D çizimi var” diye konuştu.



Her bütçeye uygun seçenek



Açılır kapanır şekilde yapılan ve duvarda bir dolap gibi görünen yatakların en düşük fiyatı 1.700-2 bin lira arasında. Fiyatlar oldukça yükselen bir grafik izliyor. Yatay açılan tek kişilik modellerde ise 1400 liradan itibaren çeşit var. Masa, sandalye, kütüphane seçeneklerini içeren ofis ürünlerinin çoklu çalışma alanları da 2 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Dolabın içinden çıkan ütü masası 700 lira, yine bir dolabın içine gizlenen yemek masası ise 1500 liradan satılıyor. Bu ürünlerde hem dolaplar kullanılıyor, hem de katlanabilir sandalyeleri oluyor.



Yeniden popüler



MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, MODOKO’da çocuk mobilyasından ofis mobilyasına kadar çeşit çeşit alanlarda hizmet sunan 350 mağaza bulunduğunu, genel ev mobilyası mobilyacılığında ‘post korona’ dönemi için hazırlıklar yapıldığını söyledi. Çalışkan, “Ayrı bir yatak odası yerine hem yatak hem kanepe olan koltuklar yeniden popüler olmaya başlarken, kütüphane ve çalışma masasının iç içe geçtiği yeni nesil çalışma masaları ağırlık kazanmaya başladı. Fonksiyonel koltuklar da popüler olacak” dedi.