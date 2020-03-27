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    HaberlerEkonomi Haberleri Eve yapboz, kitap ve vitamin sipariş ettik
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    27.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Eve yapboz, kitap ve vitamin sipariş ettik

    Koronavirüs tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Son 15 gündeki e-ticaret verilerine göre, yapboz (puzzle) satışları yüzde 62, kitap satışları ise yüzde 22 arttı. Virüsle geleneksel alışverişin yerini e-ticaret aldı.

    Eve yapboz, kitap ve vitamin sipariş ettik

    Doğuş Grubu bünyesindeki dijital pazarlama teknolojisi ve servis sağlayıcı RelatedDigital’in hizmet verdiği e-ticaret müşterilerinin 15 günlük verilerine göre, bağışıklık sistemi destekleyici vitamin ve bitkisel ürün satışında yüzde 43 artış olurken, oran C vitaminlerinde yüzde 82’yi buldu.

    Aramalar arttı

    Verilere göre, pazar yeri olarak tanımlanan ve birden çok marka ve kategorinin satışa sunulduğu dijital platformlarda yüzde 14 satış, yüzde 10 ciro artışı yaşandı. Aynı dönemde sipariş sayısı da yüzde 9 oranında yükselişe geçti.

    Maske, tuvalet kağıdı, el dezenfektanı ve kolonya ile ilgili site içi aramaları 10 Mart’tan itibaren her gün iki kat arttı. Bu dönemde giyim sektöründeki satışlar yüzde 24 oranında düşerken, teknolojik ürün satışlarındaki daralma ise yüzde 36 oldu.

    Büyükşehirler daha tedirgin

    RelatedDigital CEO’su Sedat Kılıç, salgın nedeniyle özellikle büyük şehirlerdeki insanların daha fazla tedirginlik hissettiğini belirterek, “Şehir insanı, uzun süreler boyunca evde kalmayı unutmuştu. Bir anda eve kapanan herkesin ezberi bozuldu. Bu dönemi ruhsal olarak en az hasarla atlatmak herkesin önceliği. Bu yüzden de puzzle satışlarında yüzde 62 oranında artış yaşanmış olabilir” dedi.

     

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