‘Ev’ini sanal gezen dijital yoldan alıyor

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınına karşı yetkililer arka arkaya önlemler alırken; bu nedenle bir süre evden çalışma, eğitim gibi sistemlerle sosyal mesafelendirme yapılıyor. İnsanlara evlerinden hizmet vermek için sektörler tarafından çeşitli sistemler geliştiriliyor. Bu süreçte üzerinde baskı oluşacak sektörlerden olan gayrimenkul geliştiriciler ise hem satış kanallarını canlı tutmak, hem de tüketiciyle bağını sıkı tutmak için yeni modellerini sunuyor. Tüketiciye ‘yerinde hizmet’ vermek isteyen firmalar artık ‘sanal’ gezi ve ‘dijital’ ödeme sistemlerini geliştiriyor. Buna göre bazı gayrimenkul firmaları sanal gerçeklik gözlükleri ile projeleri gezme imkanı sunarken; bazıları ise tamamen internet siteleri üzerinden erişilebilir şekilde, projelerin ayrı ayrı tüm birimlerini 360 derece gezme imkanı sağlıyor.

Yeni sistemler gelecek

Gayrimenkul sektörü özellikle son yıllarda yabancılara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yapılan satışları artırırken; bu sayede online ödeme hizmetlerinde de deneyim kazandı. Tapu hizmetlerinin de pek çoğunun e-devlet üzerinden sağlanabilmesi bu açıdan tüketiciye güven veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 18 Mart itibarıyla tapu işlemlerinin ‘Web Tapu’ sisteminden de yapılmaya başlandı. Sistem üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümüne imkan tanındı.

‘Mesafeleri kaldırdık’

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, küresel çaptaki salgın döneminde de yabancılara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına uyguladıkları satış yöntemlerini sunmaya devam ettiklerini söyledi. Dijital satış uygulamalarını başta Antalya projeleri olmak üzere uzun zamandır dünyanın dört bir yanındaki müşterileri için kullandıklarını anlatan Elmas, “Geniş satış ekibimizle birlikte teknolojiyi de kullanarak mesafeleri kısaltıyor ve insanları güvenilir bir şekilde Sur Yapı projeleriyle buluşturuyoruz. Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya projemiz başta olmak üzere tüm projelerimizde uzun zamandır online randevular oluşturup, Whatsaap ve Face Time üzerinden görüşmeler yapıyoruz. Bu yöntemle başta Türkiye’nin 81 ili olmak üzere Avrupa’dan ve diğer kıtalardan birçok ülkeye uzman satış ekibimiz tarafından maket başında canlı sunumlar gerçekleştiriyor, satış personelimizle görüntülü örnek daire turu yapıyor, maket üzerinden birlikte daire seçimi yapıyoruz. Ayrıca web sitesi üzerinden projelerimizin, örnek dairelerimizin sanal turlarını gerçekleştirip yine burada da bilgilendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

‘Bitmeyen cuma’ deneyimi

AND Gayrimenkul Pazarlama Müdürü Elif Anıl Bilici, online alışveriş sisteminde, ‘Bitmeyen Cuma’ ile deneyim kazandıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu kampanya ile web sitemiz üzerinden, online olarak konut satarak oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. AND Pastel projemizle, kendi web sitesi üzerinden satış yapan Türkiye’deki ilk gayrimenkul şirketi olduk. Alt yapı ve ödeme sistemi olarak biz online satış modeline hazırız ancak müşterilerin algı olarak ‘ev almak’ gibi önemli bir kararı korkmadan, güvenerek verebilmeleri için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Şu anda müşterilerimizin online olarak dairelerini gezebilecekleri ve sonuç olarak da konut satın alabilecekleri modelin üzerinde çalışıyoruz. Bununla birlikte projemizin 2+1 ve 3+1 örnek daireleri internet sitemizden sanal tur ile ziyaret edilebiliyor” dedi.

3D gezdiriyor

Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, projeleri gezmek isteyenler için tüm önlemleri aldıklarını belirtirken, ‘uzaktan satışa’ da çok yakın bir firma olduklarına dikkat çekti. Yücel, şunları söyledi:

“Müşterilerimiz çoğunlukla acenteler üzerinden geldiği için acentelere özel tanıtım kitleri ve paylaşım dosyaları oluşturduk. Uzaktan satış üzerinden de ilerliyoruz. Yine müşterilerimize web sitemiz, piyalepasa.com.tr üzerinden sunduğumuz ‘Sanal Daire Turları’ ile Piyalepaşa İstanbul’un tüm örnek dairelerini 3D olarak gezdirebiliyoruz.”