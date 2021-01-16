Evler ‘butik’ internet vitrin

Evde üretim yapanlar, online’dan tüketicilere ulaşıyor. Kovid-19 salgınıyla birlikte evde geçirilen süre artınca vatandaşlar üretim yapıp online’da (internette) satmaya başladı. Kurabiyeden reçele, amigurumi oyuncaklardan dekoratif mumlara, sabundan makrome ve takıya kadar birçok ürünü evde yapıp, online kanallardan satmak mümkün. Bu ürünleri üretmek için satıcılar internet üzerinde yer alan ‘nasıl yapılır?’ videolarından faydalanabiliyor. Evde ürettiği ürünleri internetten satanlara vergi muafiyeti gelmesi de motivasyonu artırıyor.

Komisyonlar farklı

İnternetten satış yapmak isteyenler için birçok seçenek mevcut. N11, Trendyol, Dolap, Sahibinden, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi online pazar yerlerinde satıcı olmak mümkün. E-ticaret sitelerinde ürün satanlardan belirli oranlarda komisyon alınıyor. Komisyon oranları her ürün grubuna göre değişiyor. Yüzde 8’den başlayan komisyonlar yüzde 25’e kadar çıkıyor.

Sosyal medyadan...

Bunların yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden oluşturulan satış sayfalarıyla da satış yapmak mümkün. Bu hesaplardan hedef kitlenize oluşarak satışlarınızı artırabilirsiniz. Müşteriler için kapıda, kredi kartı, havale-EFT gibi farklı ödeme seçenekleri sunabilirsiniz.

Sosyal medya uygulamalarından satış yaparken kullanılan hashtag’ler, etkileyici görseller de satışları etkiliyor. Satıcıların bu gibi durumları göz önünde bulundurması gerekiyor.

Online avantajı

Online satışlar satıcılara birçok avantaj sunuyor. 7/24 satış yapma imkânı, düşük bütçelerle iş kurabilme, birçok ürünü listeleme, geniş bir kitleye erişim sağlama, müşterilere tekrar ulaşabilme gibi seçenekler mevcut.

Dekorasyon revaçta

Evde geçirilen süre arttığı için ev dekorasyonlarında değişiklik yapmak isteyen tüketiciler el yapımı dekorasyon ürünlerine ilgi gösteriyor. Son dönemde öne çıkan makrome süsler tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Makrome ayna, saksı, duvar süsü, terlik, hamak, anahtarlık gibi birçok ürün üretiliyor. Üreticiler, portakal, nar, kivi gibi meyvelerden rengarenk reçeller yaparak tüketicilere sunuyor.

Çeşit çeşit bitkilerden sabun yapımı da mevcut. Üreticiler kekik, defne, lavanta, limon, portakal, tarçınlı gibi pek çok çeşit bitkiden sabun üretiyor. Üreticiler müşterilerin isteğine göre renkli ipliklerle çeşit çeşit ‘amigurumi’ oyuncaklar da üretiyor.

Zencefilli kurabiyeler

Yılbaşı döneminde sosyal medyada öne çıkan ürünlerden biri de ‘zencefilli kurabiyeler’ oldu. Sevdiklerine kurabiye hediye etmek isteyen tüketiciler kurabiyelere ilgi gösterdi. Üreticiler zencefil adam, çam ağacı, yıldız, çan şeklinde kurabiye üretip satıyor. Tüketicilerin isteğine göre Sevgililer Günü, doğum günü gibi farklı konseptlere göre de kurabiye üretimleri yapılıyor.

Vergi muafiyeti geldi

1 Ocak 2021 itibarıyla evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti geldi. 2020 Kasım’da yasalaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti tanındı. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara tanınan vergi muafiyetinden yararlanmak isteyenler, öncelikli olarak vergi dairelerinden ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ alacak ve bir bankada ticari hesap açacak. Tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacak. Muafiyetten faydalanabilmek için evlerde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olacak.