Evler tek dokunuşla ofise dönüşecek!

Pandemi süresince değişen tüketici talep ve alışkanlıkları, gayrimenkul sektörünü de konutlarda yeni yapılanmaya yönlendirdi. Tahincioğlu Gayrimenkul, bu kapsamda yeni konseptini tanıttı. ‘Multi Evler’ adı verilen model ile evler ofis kimliği de kazanıyor. Modüler mobilyalar da bu sisteme destek veriyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçireceğimiz Nidapark Küçükyalı projemiz içerisinde yer alan yeni etabımız ‘Nidapark Küçükyalı Büyükada’ hem konut, hem ofis, hem de konut/ofis olarak kullanılabiliyor. 218 üniteden oluşan yeni etap, uzaktan çalışma sistemlerine kolaylıkla uyum sağlıyor. Evlerdeki alanlar tek dokunuşla dönüşüyor. Mutfak resepsiyona, salon toplantı odasına ve aynı zamanda ikinci bir yatak odasına dönüşüyor, yatak odası çalışma odası oluyor. Çoklu fonksiyonlar tasarladık” dedi.

Ön talep döneminde sistemin gördüğü ilginin büyüklüğüne dikkat çeken Tahincioğlu, bu etapta fiyatların ise 1.1 milyon lira ile 2.5 milyon lira arasında olduğunu söyledi.

Hedef 1.5 milyar TL

Tahincioğlu Gayrimenkul, ilk 9 ayda 1.1 milyar lira ciro elde ettiğini açıkladı. Pandemi döneminde geçmiş yıllardaki başarının sürdüğüne dikkat çekilirken, yıl sonuna kadar cironun 1.5 milyar liraya yükseltilmesi hedefleniyor. Emlak Konut GYO’nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasında Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde yoğun bir taleple karşılaştıklarını hatırlatan Özcan Tahincioğlu, “Banka faizlerinin 0.69’a, peşinat oranının yüzde 5 seviyelerine kadar düşmesi ve ödemeye 3. yılda başlanacak olması ev sahibi olmak isteyenler için çok cazip avantaj oldu. Sadece haziranda satış ofislerimizi ziyaret eden kişi sayısı 3 bini geçti” dedi.

1. faz satışa çıkıyor

Nidapark Küçükyalı projesindeki 300 konutluk Nidapark Küçükyalı Kınalı etabının teslim sürecinin 18 Ağustos itibariyle başladığını belirten Tahincioğlu, şunları söyledi:

“Nidapark Küçükyalı; satışları tamamlanan Kınalı, Burgaz, Heybeli, Sedef, Mahalle ve yeni satışa sunulan Büyükada etaplarından oluşuyor. 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı’daki ticari ünitelerimize çok yoğun bir ilgi var. 1. fazın satışını öne çekeceğiz. Nidapark İstinye projemiz de Panorama, Vadi ve Koru olarak 3 etaptan oluşuyor. Yüzde 70’ini sattık. 2021 Haziran’da teslimleri başlayacak.”

İki yeni şirket geliyor

Özcan Tahincioğlu, markasını korumak ve daha iyi hizmet verebilmek için iki yeni şirket kurduklarını açıkladı. Buna göre, Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık, hem Tahincioğlu Gayrimenkul’ün mevcut portföyündeki müşterilere, hem de kurumsal hizmet beklentisi olan diğer projeler ve müşteriler için ikinci el satış, kiralama ve danışmanlık hizmeti verecek. Tahincioğlu Hizmet ve Yönetim şirketi ise ilk olarak Tahincioğlu konut projelerinin her türlü yönetim ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak, ileride ise diğer konut projelerine de kurumsal yönetim hizmeti sunabilecek.

‘Yatırımı da çeşitlendirdik’

Özcan Tahincioğlu, ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme’ modeli ile küçük yatırımcıları sadece konut değil, ofis ve ticari ünite yatırımına da yönlendireceklerini söyledi. Tahincioğlu, “Küçük yatırımcının finansmana erişimi kurumsal yatırımcı kadar olmuyor. Ticari yatırımcı gibi de olmuyor. Yeni kampanyamızda küçük yatırımcının ulaşabileceği enstrümanlara hem konut, hem ofis, hem de ticari üniteleri dahil ettik. İki planımız var. Birinde; 60 ay vade, 0 faiz uyguluyoruz, banka kredisi yok. Yüzde 15 peşinattan sonra 12 ay ödeme yok. Diğer planda ise; 120 ay vade, yüzde 20 peşinat, yüzde 0.79 vade oranı ile 12 ay ödemesiz dönem var” dedi.

Çengelköy projesi yıl sonunda

Daha önce İstanbul Çengelköy’de yeni bir proje yapacakları bilgisini paylaşan Özcan Tahincioğlu, yatırımı ertelenen projenin; yıl sonuna kadar lansmanı yapılacağını söyledi. Tahincioğlu, “Nidapark Çengelköy projemiz, az katlı mimarisi, boğaz manzarası, bahçeli ve geniş terasları ile hayat bulacak. Çengelköy projemizde de yeni finansal modelimiz olan Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli ile konut sahibi olunabilecek” dedi.