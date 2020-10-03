03.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Evlerdeki gizli tehlike
Teknoloji şirketi Dyson, İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle ‘Ev Tozu Araştırması’nı gerçekleştirdi. İstanbul’da evlerin salon ve yatak odalarından olmak üzere toplam 60 farklı noktadan Dyson V11 kablosuz elektrikli süpürgeleri kullanılarak alınan toz örneklerine 108 farklı analiz yapıldı.
Araştırma yürütülen evlerde, en çok ağır metaller daha sonra bakteriler ve son olarak da mantarlar bulunuyor. Bu sonuçlara göre, 10 evden 9’unda metal ve ağır metale rastlanırken, evlerde görülen ortalama metal sayısı bakteri sayısından yüzde 150 daha fazla. Araştırma, evinde yoğun miktarda bakteri bulunan bireylerin yüzde 56.7’sinde alerjik hastalıkların, bakteri ve metal yoğunluğu yüksek evlerdeki bireylerin yüzde 7.69’undaysa alerji ve astım problemlerinin aynı anda olduğunu gösterdi.