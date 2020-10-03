Evlerdeki gizli tehlike

Araştırma yürütülen evlerde, en çok ağır metaller daha sonra bakteriler ve son olarak da mantarlar bulunuyor. Bu sonuçlara göre, 10 evden 9’unda metal ve ağır metale rastlanırken, evlerde görülen ortalama metal sayısı bakteri sayısından yüzde 150 daha fazla. Araştırma, evinde yoğun miktarda bakteri bulunan bireylerin yüzde 56.7’sinde alerjik hastalıkların, bakteri ve metal yoğunluğu yüksek evlerdeki bireylerin yüzde 7.69’undaysa alerji ve astım problemlerinin aynı anda olduğunu gösterdi.