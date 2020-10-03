85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Evlerdeki gizli tehlike
    ABONE OL
    03.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Evlerdeki gizli tehlike

    Teknoloji şirketi Dyson, İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle ‘Ev Tozu Araştırması’nı gerçekleştirdi. İstanbul’da evlerin salon ve yatak odalarından olmak üzere toplam 60 farklı noktadan Dyson V11 kablosuz elektrikli süpürgeleri kullanılarak alınan toz örneklerine 108 farklı analiz yapıldı.

    Evlerdeki gizli tehlike

    Araştırma yürütülen evlerde, en çok ağır metaller daha sonra bakteriler ve son olarak da mantarlar bulunuyor. Bu sonuçlara göre, 10 evden 9’unda metal ve ağır metale rastlanırken, evlerde görülen ortalama metal sayısı bakteri sayısından yüzde 150 daha fazla. Araştırma, evinde yoğun miktarda bakteri bulunan bireylerin yüzde 56.7’sinde alerjik hastalıkların, bakteri ve metal yoğunluğu yüksek evlerdeki bireylerin yüzde 7.69’undaysa alerji ve astım problemlerinin aynı anda olduğunu gösterdi.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (2 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Sıradaki Haber