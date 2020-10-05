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    HaberlerEkonomi Haberleri Eylülde fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen limon oldu
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    05.10.2020 - 10:51 | | AA

    Eylülde fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen limon oldu

    Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 22,07 ile limon oldu.

    Eylülde fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen limon oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde fiyat artışında patlıcanı yüzde 16,83 ile sivri biber, yüzde 13,73 ile muz izledi. Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13,44 ile dolmalık biber, yüzde 9,76 ile kuru soğan, yüzde 9,6 ile taze fasulye, yüzde 9,04 ile kabak, yüzde 8,80 ile bulaşık makinası, yüzde 8,72 ile çocuk için sweatshirt, yüzde 8,48 ile derin dondurucu ve yüzde 8,20 ile buzdolabı oldu.

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,13 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,48 ile elma, yüzde 7,13 ile erik, yüzde 6,31 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4,96 ile havuç, yüzde 4,82 ile kavun, yüzde 4,52 ile tavuk eti izledi.

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