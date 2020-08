Eylülde gel!

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz sezonunun ilk yarısında zor bir dönem geçiren turizm sektörü, Rusya ve Almanya'nın seyahat yasaklarını kaldırmasının ardından üçüncü müjdesini iç turizmden aldı.



Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılışını 21 Eylül'e ertelemesi, turizm sektöründe sevinç yarattı. Turizmciler, bu yaz salgın tedbirleri kapsamında tatillerini yapamayan veya erteleyenlerin de bu karar sonrasında yeni tatil programı yapacağını ifade etti.



Okulların eylül ayının dördüncü haftasında açılacak olmasının da turizme doping etkisi yapacağını vurgulayan turizmciler eylül ayı turizm rakamlarının önceki yıllara göre birkaç kat artışla rekor kıracağını kaydetti.



Planlar revize edildi



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitime açıyoruz. 21 Eylül'de sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüzyüze eğitime başlanacak" açıklamasından sonra turizm sektörü, ağustos ve eylül ayı planlamalarını revize etti.



Bir yandan salgında artış olacağı, öte yandan okulların da 17 Ağustos'tan itibaren özel okullardan başlayarak kademeli olarak açılacağı söylentilerinin etkisiyle, 2020 yazının kayıp bir sezon olarak kapanacağı düşüncesiyle alım satım ve istihdam planlamalarını minimum ölçekte yapan turizmciler, 21 Eylül kararıyla planlarını yeniden revize etti. Turizmciler özellikle kıyı otellerinde muhtemel rezervasyon artışı doğrultusunda yiyecek-içecek bağlantılarını yeniden organize etmeye ve istihdam konusunda da yeni eleman arayışına başladı.



Tatil planları yeni başlıyor



Firuz Bağlıkaya (TÜRSAB Başkanı)



“Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020-2021 eğitim döneminde yüzyüze eğitimin 21 Eylül’de başlatılacağı kararı turizm açısından çok önemli bir gelişmedir. Bu karardan sonra özellikle yazlık evlerinde olanların şehirlere döneceklerini zannetmiyorum. Tatil programını bugüne kadar yapmamış ya da çeşitli nedenlerle ertelemiş olanların da bu karardan sonra 1 haftalık 10 günlük tatillerini programlamaya başlayacaklarını düşünüyorum. Ağustos ayında turizm artışının yanı sıra eylül ayında tatil yapanların sayısında da önceki yıllara göre birkaç kat artış meydana gelecektir.”



Sahil otellerine olumlu yansır



Banu Dedeman (Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)



“Okulların açılış tarihinin ertelenmesi, sahil bölgelerinde yerli turist özelinde tatil sezonunun biraz daha uzamasına neden olabilir. Dedeman Turizm Grubu olarak şehir otelciliğine odaklanmış bir zinciriz. Bu alınan kararın, şehir otellerine pozitif bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Sadece Park Dedeman Eskişehir ve Dedeman Şanlıurfa otellerimizde hafta sonları çok az da olsa pozitif bir etki görebiliriz düşüncesindeyiz.”



‘Kıyı bölgelerde sezon uzayacak’



Müberra Eresin (TÜROB Başkanı)



“Bildiğiniz gibi okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim yöntemiyle açılması kararı alındı. 21 Eylül’de de yüz yüze eğitim başlayacak. Doğrusu Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) olarak sektörümüze etkisi açısından herhangi bir ticari fayda oluşturması beklentisi içinde olmamız mümkün değil. Alınan kararı her anlamda destekliyoruz. Kıyı bölgelerde yerli tatilciler açısından sezon bir miktar uzayabilir. Şehir otellerine ise pozitif bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Önceliğimiz her zaman sağlık. Tatil beldelerinde misafirlerimizin otellerde olduğu gibi otel dışında da sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna dikkat etmelerini her defasında hatırlatıyor ve umuyoruz.”