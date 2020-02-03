EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Selçuk, şunları söyledi:

“Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş, yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil. Bizim geçen sene emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı 52-53 bandında. Yani Türkiye halen yapılan reformların neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun tamamen 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. Çünkü normalde bu bir reform süreciydi, reform sürecinin sonucunda yaş kriteri tekrar getirildi.”

Nafaka konusu...

Selçuk, “Nafaka konusunu biz Adalet Bakanlığı’mızla beraber çalışıyoruz, inşallah bir çözüme ulaştırmayı da hedefliyoruz. Nafakada mahkemelerce verilen ortalama nafaka oranı, yoksulluk nafakası oranı 370 lira ortalaması. Adı üstünde, bu yoksulluk nafakası ve bunun tahsilatına ve ödenmesine baktığımız zaman da yüzde 51 oranında yani neredeyse yarı seferinde ödenmiyor bu. Konuyu değerlendirirken bunların da değerlendirilmesi, göz önüne alınması gerekiyor. Bizim en önemli isteğimiz; ne kadın ne erkek tarafların hiçbirisini mağdur etmeden hak temelli bir yaklaşımla nafakaya bir çözüm bulabilmek.”