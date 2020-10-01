EYT nedir? EYT ile ilgili bugün son dakika haberler var mı?

Bugün Ekim ayına girmemizle birlikte yıl sonuna doğru adım adım ilerliyoruz. 2020 Yılına veda etmeye kısa bir zaman kala EYT hakkında araştırmalar artış göstermeye başladı. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar, bir an önce emekli olmak için sabırsızlanıyor. Gün gün araştırmaya geçenler EYT bugün haberleri, EYT nedir, EYT son dakika gelişmesi var mı sorularına yanıt arıyor. İşte EYT hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...

EYT NEDİR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999’da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

2008’de yine değişti

2008’de yapılan bir diğer yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi.

2048’de kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65’te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu. Mevcutları çalışanlara yönelik olarak da işleyen düzenlemeyle birlikte, emeklilikte yıl şartını doldurmasını kısa süre kalanlar da emekli aylığı almak için bir süre beklemek durumunda kaldı.

Değişiklikle kadınların kademeli olarak 58, erkeklerin ise emeklilikleri 60 yaşına kadar uzatıldı.

EYT İLE İLGİLİ BUGÜN SON DAKİKA HABERLERİ - GELİŞMESİ VAR MI?

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi henüz bulunmuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için herhangi bir gelişme yaşandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.