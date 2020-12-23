Facebook ve Google davaya karşı anlaştı

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, iki kurum kendilerinin aleyhinde açılacak olası rekabet karşıtı davaya beraber hazırlanmış. Google ile Facebook, çevrimiçi reklamlar konusunda işbirliği yapmakla suçlanıyor. İki firma bu konuda kendilerine karşı açılabilecek davaya karşı da işbirliği yapma kararı aldı.



Rekabet ihlali



Çevrimiçi ilanlara ilişkin bir dava taslağına dayandırılan habere göre, iki teknoloji devi aleyhlerine açılabilecek herhangi bir rekabet davasına karşı güçlerini birleştirecek. Olası davanın temelini Facebook ve Google’ın karşılıklı olarak reklamlarda rekabet etmeme konusunda anlaşmaları oluşturuyor. İki firma da suçlamaları reddediyor. Ancak Google’ın, Facebook COO’su Sheryl Sandberg, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve diğer üst düzey yetkililere bu konuda bir e-posta gönderdiği belirtiliyor. ABD’de 10 eyalette Google aleyhinde tekelleşme iddiasıyla dava açıldı. Eyaletler Google’ı, zaten hakim olduğu sanal reklam pazarını artırmak için Facebook’la rekabeti ihlal edici bir şekilde anlaşma konusunda suçluyor. Rapora göre, iki firma da bu anlaşmanın rekabet soruşturmasına neden olabileceğini biliyor ve beraber nasıl üstesinden gelecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunuyorlar. Sheryl Sandberg’in bu konuda Google’la bir anlaşma imzaladığı da yazıldı.