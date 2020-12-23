MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Facebook ve Google davaya karşı anlaştı
ABONE OL
23.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Facebook ve Google davaya karşı anlaştı

ABD’de, Google ve Facebook’un olası bir rekabet davasına karşı anlaştığı ortaya çıktı.

Facebook ve Google davaya karşı anlaştı

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, iki kurum kendilerinin aleyhinde açılacak olası rekabet karşıtı davaya beraber hazırlanmış. Google ile Facebook, çevrimiçi reklamlar konusunda işbirliği yapmakla suçlanıyor. İki firma bu konuda kendilerine karşı açılabilecek davaya karşı da işbirliği yapma kararı aldı.

Rekabet ihlali

Çevrimiçi ilanlara ilişkin bir dava taslağına dayandırılan habere göre, iki teknoloji devi aleyhlerine açılabilecek herhangi bir rekabet davasına karşı güçlerini birleştirecek. Olası davanın temelini Facebook ve Google’ın karşılıklı olarak reklamlarda rekabet etmeme konusunda anlaşmaları oluşturuyor. İki firma da suçlamaları reddediyor. Ancak Google’ın, Facebook COO’su Sheryl Sandberg, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve diğer üst düzey yetkililere bu konuda bir e-posta gönderdiği belirtiliyor. ABD’de 10 eyalette Google aleyhinde tekelleşme iddiasıyla dava açıldı. Eyaletler Google’ı, zaten hakim olduğu sanal reklam pazarını artırmak için Facebook’la rekabeti ihlal edici bir şekilde anlaşma konusunda suçluyor. Rapora göre, iki firma da bu anlaşmanın rekabet soruşturmasına neden olabileceğini biliyor ve beraber nasıl üstesinden gelecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunuyorlar. Sheryl Sandberg’in bu konuda Google’la bir anlaşma imzaladığı da yazıldı.

Milliyet'te Gündem (23 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında

Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika... Kadınların temizlik kavgası! Kafasını duvarlara vurdu

Son dakika... Kadınların temizlik kavgası! Kafasını duvarlara vurdu

Sıradaki Haber