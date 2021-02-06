MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Faiz Hesaplama Formulü Nedir? En Basit Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?
ABONE OL
06.02.2021 - 02:57 |

Faiz Hesaplama Formulü Nedir? En Basit Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Finansal varlıkların belirli bir süre sonunda ne kadar artı değer kazanacağını öğrenmekte kullanılan faiz hesaplama formülleri bazı durumlarda kimilerinin kafasını karıştıracak hale gelebilmektedir. Faiz hesaplama formülü nedir? En basit faiz hesaplama nasıl yapılır? Özellikle mevduatta parası bulunan kullanıcıların çok merak ettiği formüllerden olan faiz hesaplama formülüne dair bütün detayları derledik.

Faiz Hesaplama Formulü Nedir? En Basit Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Finansal varlıklarda, anaparanın kazandığı değerde ve borç hesaplamalarında kullanılan faiz hesaplama formülüyle finansal hesap değerleri kolaylıkla takip edilebilir.

Faiz Hesaplama Formülü Nedir?

Faiz oranı borç verme ve borç alma işlemlerinde, anaparanın mevduat hesabına yatırılarak değerlendirilmesinde kullanılan formüllerle hesaplanır.

Örnek verecek olursak; bir kişi bankadan 100.000 TL'lik kredi çeker. Kredi oranı olan ise bu kişi çektiği kredinin geri ödemesini kaç TL olarak yapar?

Sorunun cevabını faiz hesaplama formülünü kullanarak hesaplayabiliriz. Faiz hesaplama formülü; Anapara + Yüzdelik Oran formülüyle hesaplanır.

Cevap; 100.000 + (100.000 x ) = 100.000 + 15.000 = 115.000 TL olarak geri ödeme yapar.

En Basit Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

En basit faiz hesaplama basit faiz oranı işlemi uygulanarak hesaplanabilir. Basit faiz hesaplama yöntemi anapara üzerinden hesaplanan bir yöntemdir. Basit faiz oranında yıllık faiz oranı yıl üzerinden hesaplanır. Aylık faiz oranı ise ay üzerinden hesaplanır.

Bu durumda faiz tutarı; Anapara x Faiz Oranı x Vade formülüyle hesaplanır. Buradaki vade faiz yıllık hesaplanıyorsa yıl olarak, faiz aylık hesaplanıyorsa aylık olarak hesaplanır.

Bileşik Faiz Hesaplama

Basit faiz dışında bazı borç veren kurumların tercih ettiği bir diğer faiz formülüyse bileşik faiz hesaplama formülüdür. Bileşik faizde ödenecek miktar basit faize göre çok daha fazla olmaktadır.

Bu durumda bileşik faiz tutarı; Anapara x (1 + Dönemlik Faiz Oranı)Dönem Sayısı - Anapara formülüyle hesaplanır.

 

    Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    30 bin lira değerindeki ekipmanları günler sonra bulundu

    30 bin lira değerindeki ekipmanları günler sonra bulundu

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut kaç yaşında?

    Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut kaç yaşında?

    Sıradaki Haber