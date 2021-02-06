Faiz Hesaplama Formulü Nedir? En Basit Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Finansal varlıklarda, anaparanın kazandığı değerde ve borç hesaplamalarında kullanılan faiz hesaplama formülüyle finansal hesap değerleri kolaylıkla takip edilebilir.



Faiz Hesaplama Formülü Nedir?



Faiz oranı borç verme ve borç alma işlemlerinde, anaparanın mevduat hesabına yatırılarak değerlendirilmesinde kullanılan formüllerle hesaplanır.



Örnek verecek olursak; bir kişi bankadan 100.000 TL'lik kredi çeker. Kredi oranı olan ise bu kişi çektiği kredinin geri ödemesini kaç TL olarak yapar?



Sorunun cevabını faiz hesaplama formülünü kullanarak hesaplayabiliriz. Faiz hesaplama formülü; Anapara + Yüzdelik Oran formülüyle hesaplanır.



Cevap; 100.000 + (100.000 x ) = 100.000 + 15.000 = 115.000 TL olarak geri ödeme yapar.



En Basit Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?



En basit faiz hesaplama basit faiz oranı işlemi uygulanarak hesaplanabilir. Basit faiz hesaplama yöntemi anapara üzerinden hesaplanan bir yöntemdir. Basit faiz oranında yıllık faiz oranı yıl üzerinden hesaplanır. Aylık faiz oranı ise ay üzerinden hesaplanır.



Bu durumda faiz tutarı; Anapara x Faiz Oranı x Vade formülüyle hesaplanır. Buradaki vade faiz yıllık hesaplanıyorsa yıl olarak, faiz aylık hesaplanıyorsa aylık olarak hesaplanır.



Bileşik Faiz Hesaplama



Basit faiz dışında bazı borç veren kurumların tercih ettiği bir diğer faiz formülüyse bileşik faiz hesaplama formülüdür. Bileşik faizde ödenecek miktar basit faize göre çok daha fazla olmaktadır.



Bu durumda bileşik faiz tutarı; Anapara x (1 + Dönemlik Faiz Oranı)Dönem Sayısı - Anapara formülüyle hesaplanır.