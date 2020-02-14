Faizler inince taşınma başladı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in İstanbul Avrupa yakasında 4.3 milyon abonesiyle anlık olarak izlediği, abonelerin başvuru ve ikametgah bilgilerini baz alarak hazırlanan ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2019 sonuçları açıklandı.



Taşınan taşınana



Rapora göre, 2019’da kent içinde ciddi bir yer değiştirme gözlendi. 2018’de 590 bin taşınma hareketi yaşanırken, 2019’da bu oran yüzde 28 artarak 753 bini aştı. Söz konusu hareketin 604 bini ikinci el, yaklaşık 149 bini de yeni gayrimenkulde yaşandı. Gayrimenkul sektörü, konut kredisi faizlerindeki aşağı yönlü hareketin, artan taşınma oranlarına önemli etki ettiğini kaydetti.



CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal ise taşınmalarda bir diğer önemli etkenin, yılın ilk yarısında CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in usulsüz aboneliğe karşı başlattığı bilgi güncelleme kampanyası olduğunu söyledi. Buna göre, elektrik aboneliği başkası üzerine olanlar yıl boyunca hızla aboneliklerini kendi isimleri altına aldı.

Dönüşüm hızlandı



Bakal, “2019’da kentsel dönüşüm nedeniyle toplam 19 bin 696 tahliye talebi geldi” diye konuştu. l EKONOMİ SERVİSİ